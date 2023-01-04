股王、權王法說會再撞期 市場關注這些重點
股王大立光（3008）、權王台積電（2330）法說會再度撞期，也是農曆年前重要的景氣風向球，市場高度關注兩家公司將釋出的產業及景氣展望，及毛利率、產能利用率等訊息，大立光預計明日將公告去年12月營收，根據先前的說法，預估12月客戶拉貨動能將比11月低。
大立光宣布將在1月12日召開法說會，法人關注包括庫存去化速度、今年蘋果iPhone新機鏡頭升級、車用布局、毛利率、產能利用率及市場傳出的蘋果砍單傳聞等。
大立光去年9月起已連續3個月單月營收都超過50億元，累計前11月營收437.1億元，年增2.94%，明日將公告去年12月營收，根據先前大立光的預估，客戶拉貨動能將比11月低。
大立光去年累計前三季營收 332.85 億元，毛利率 54.21%，年減 7.3 個百分點，稅後純益 186.01 億元，年增 37.42%，每股純益 139.37 元。
台積電日前也宣布將在1月 12日召開法說會，市場關注今年資本支出、首季營運、產能利用率、毛利率、海外（美國、德國及日本）廠的建廠進度，及半導體景氣何時觸底等。
股王、權王法說會再度選在同一天召開，兩公司所釋出的訊息，也是在農曆年前重要的產業景氣風向球，可能也將牽動虎年封關的表現，市場都高度關注。
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