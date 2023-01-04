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台股跌深反彈行情持續 法人提醒留意總經數據

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股今（4）日雖受美股回檔拖累，但在櫃買市場帶動人氣，本土資金卡位題材股下，大盤指數呈現平盤附近上下震盪，盤中指數回測5日均線支撐有守，指數在量能略增下，終場小跌24點，收在14,199點。

展望後市，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股日K線連續二天收紅，量能也持續擴增，且日KD指標於低檔出現黃金交叉，加上5日均線即將止跌翻揚，大盤有機會醞釀反彈走勢，不過，留意全球機構近期掀起的調降風，其中，惠譽信評最新報告指出，再次下調2023年全球GDP年增預測至1.4%，美國也下調至0.2%，中國大陸下調至4.1%，僅有歐元區GDP增長率則從2022年9月預估的-0.1%，上調至0.2%。

惠譽表示，調整主要是兩大因素，一是各國央行被迫升息，加強打擊通膨；二是大陸房地產市場前景惡化，反映貨幣緊縮對經濟的影響，已顯現在房地產市場，預期本月IMF將跟隨惠譽腳步下修經濟成長，大盤在經濟面仍未落底，指數反彈空間將不大。

台新投顧副總黃文清指出，近八個交易日成交量皆低於2,000億元，且電子成交比重持續低於五成，市場關注1月12日台積電（2330）法說會訊息，加上元月中下旬農曆新年長假干擾，資金較偏向短線交易，不易出現波段大漲行情。產業方面，目前以非電子表現較佳，偏多族群包括內需消費、電力、汽車、金融。電子方面，可留意網通、伺服器、PCB、綠能、遊戲等族群。

惠譽 台股

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