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台股下跌24.99點 三大法人賣超42.5億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

台股今（4）日開低後多在平盤上下震盪，終場收14,199.13點，下跌24.99點，成交量1,610.11億元；三大法人賣超42.5億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超55.93億元，投信買超7.59億元，自營商買超（合計）5.84億元，其中自營商（自行買賣）買超5.45億元，自營商（避險）買超0.38億元。

台股今日以14,186.95點開出，一度下滑至14,177.97點，盤中高點也曾翻紅至14,257.45點，權值股壓盤，台積電（2330）收449.5元，下跌3.5元，跌幅0.77%，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等股都收黑，貨櫃股也下跌，觀光股、汽車股翻紅，儲能電力相關股則是盤面上的亮點，大盤指數收在14,199.13點，跌幅0.18%。

自營商 台股 三大法人

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