新光中國政金綠債及新光中政金綠債+R ETF 2/15起終止上市

臺灣證券交易所（下稱證交所）表示，由新光證券投資信託股份有限公司(下稱新光投信)經理之「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」受益憑證（00774B）及加掛人民幣ETF受益憑證（00774C）將自112年2月15日起終止上市。

證交所表示，由於該基金已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新台幣一億元之終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

證交所表示，於112年2月15日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢新光投信網站（https://www.skit.com.tw/）。