快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

新光中國政金綠債及新光中政金綠債+R ETF 2/15起終止上市

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

臺灣證券交易所（下稱證交所）表示，由新光證券投資信託股份有限公司(下稱新光投信)經理之「新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF證券投資信託基金」受益憑證（00774B）及加掛人民幣ETF受益憑證（00774C）將自112年2月15日起終止上市。

證交所表示，由於該基金已達最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新台幣一億元之終止信託契約標準，新光投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核准，上開情事已符證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

證交所表示，於112年2月15日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。而終止上市後，新光投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢新光投信網站（https://www.skit.com.tw/）。

證交所 ETF

延伸閱讀

證交所宅在家學習網新內容 說明第一上市和第二上市差異

證交所重罰泰山2百萬 創史上最高紀錄！原因有3項 「還要求董總去上課」

泰山賣全家股票 挨罰200萬

違反內控及重大訊息申報規定 泰山被證交所重罰200萬元

相關新聞

1/4【早晨財經速解讀】2023開局失利 蘋果破底市值跌破兩兆 特斯拉重挫12% 台製造業PMI下殺43.7 0050配息2.5元 高息ETF2023仍抗跌?

美股2023年首個交易日（3日）收跌，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟前景的擔憂。

2023台股先蹲後跳！鎖定焦點產業 2原則選好股

台股加權指數在2022年如同洗了一場三溫暖，從1月初攀上歷史新高紀錄後，便受到烏俄戰爭、通貨膨脹、美國聯準會（Fed）暴力升息，以及經濟景氣疲軟等諸多黑天鵝干擾，指數一路從「萬八」高檔回測至「萬三」以下，重挫幅度超過30%，創下2008年金融海嘯以來最大跌幅。

中國信託ESG金融收益多重資產登場 1/9～1/13開募

瞄準台灣投資人對於金融股債的穩健息收需求，中信投信將於2023年1月9日至1月13日募集台灣首檔「中國信託ESG金融收益...

逾15檔漲停！台股狹幅震盪 小跌24點收14,199點

台股今（4）日持續在平盤附近呈現狹幅震盪，盤面上，權值股成為主要壓盤重心，然而上漲家數仍然多於下跌家數，漲停家數更超過1...

元大證券 日股即時報價上線

元大證券身為台灣龍頭券商，不斷推陳出新，攜手投資人開創新局，新年度更成為全台第一家提供日股即時報價下單服務的證券商。

G.O.L.D給利 法人：ESG金融收益多重資產登場

瞄準台灣投資人對於金融股債的穩健息收需求，中信投信將於2023年1月9日至1月13日募集台灣首檔的中國信託ESG金融收益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。