00915微調成分股 戰力依舊靚

2022年在黑天鵝與灰犀牛交相襲擊下，投資市場遭遇慘烈修正；進入2023年，經濟衰退疑慮、烏俄重啟戰端、中國大陸疫情反覆等負面因素持續干擾下，上半年的金融市場仍會偏向高度震盪，能對抗波動兼具提前卡位未來增值潛力的高股息ETF策略，仍可望獲得存股族資金青睞。

凱基台灣優選高股息30 ETF基金（00915）經理人施政廷表示，2023年上半年在庫存調整與企業獲利趨緩下，鎖定高品質、低波動、高股息的選股策略，會是最佳投資策略。依據過往經驗顯示，當企業獲利來到擴張末期，兼具低波動與股價動能的個股，會是較佳選擇；當企業獲利進入衰退階段，投資目光宜轉向高品質、低波動個股，最具抵禦景氣逆風能力；一旦企業獲利循環進入復甦階段，高品質、高股息個股可望竄起成為投資關注焦點。

施政廷指出，12月正值許多台股高股息ETF進行成分股替換，凱基優選高股息30也是其中之一，總計凱基優選高股息30本次共調整5檔成分股，而新增成分股產業分別涵蓋鋼鐵、電子零組件、封測、半導體族群，調整後成分股總數維持30檔不變。

施政廷進一步指出，依據凱基優選高股息30所追蹤指數的指數編製流程設計，成分股篩選機制包含指標篩選條件與排序方式篩選，本次遭到剔除的成分股，正是由於未達指標篩選條件或未通過排序方式條件。施政廷進一步說明，指標篩選條件包含個股的獲利能力、品質指標(ROE/ROA)、下行風險；排序方式條件則包括低波動指標與股息指標。藉由成分股篩選以及一年兩次的定審機制，凱基優選高股息30得以適時將經營績效下滑、股價存在下行風險、波動過高且股息穩定配發有疑慮的個股，進行適當汰換，以符合凱基優選高股息30追求的目標，也就是股息主要來自本業，以及避免賺了股息卻賠了價差。

展望2023年，上半年從企業獲利到金融市場都面臨下修風險，但「最壞的年代也是最好的年代」，施政廷建議投資人，利用市場修正築底時機，逢低分批布局，不但能以較少成本累積更多單位數；若將投資期間拉長，更能提升獲取正報酬機率，預約未來投資勝率。