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中國信託ESG金融收益多重資產登場 1/9～1/13開募

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
金融資產殖利率相較於其他主要資產亮眼。 資料來源：Bloomberg 統計至2022/11/30 中國信託投信整理
金融資產殖利率相較於其他主要資產亮眼。 資料來源：Bloomberg 統計至2022/11/30 中國信託投信整理

瞄準台灣投資人對於金融股債的穩健息收需求，中信投信將於2023年1月9日至1月13日募集台灣首檔「中國信託ESG金融收益多重資產基金」，具備「G.O.L.D」四大優勢：成長力（Growth）、趨勢力（Opportunity）、防禦力（Low Default）及收益力（Dividend）四力合心，短期可抗景氣波動，長期則具收益空間。

成長力（Growth）： 2023年的總體環境仍具不確定性，中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示，金融業是直接受惠升息的產業，短期存放淨利差及長期利息收益都可望提升，進而提高獲利，另根據第三季財報顯示，美國銀行業淨利差已突破3%，預估升息效益將逐步反映在財報獲利，並支持明年營運表現，銀行業獲利成長力仍穩健。

趨勢力（Opportunity）：升息環境帶動債券殖利率來到近十年新高，資金一開始往債券市場流入。張勝原認為，該檔基金的主要配置為收益性資產，特別是防禦性的投資等級債券，為目前核心配置，預期隨2023年升息進入尾聲，債券投資除可賺息收，長期更具創造資本利得的機會。

防禦力（Low Default）：自金融海嘯後，金融業監管更加嚴苛，面對2023年的市場不確定性，金融業防禦力更加十足，張勝原指出，國際金融穩定委員會將金融集團分級，要求列在各個級別的金融機構須額外提列更多資本，提高應對風險能力，例如摩根大通需額外提列2.5%，花旗、滙豐控股及法巴銀行則須額外提列2%，也就是說，大型金融機構在財務結構上更加具有保護力。

面臨嚴峻的經濟挑戰，金融業發行的債券更具保護力。張勝原表示，屬高度監管的金融機構，因財務體質相對強健，也讓所有金融機構發行的債券違約率維持相對低點，40年來全球遇到多次危機，所有金融機構發行的債券平均違約率僅0.56%，只有非金融業的三分之一。

收益力（Dividend）：金融資產收益實力攀至近10年新高，張勝原表示，在聯準會升息刺激下，金融非投資等級殖利率已突破9%，金融特別股殖利率則高達5.67%、投等債也有5.43%的水準，相對優於台股及全球股息率。

整體而言，張勝原指出，結合金融機構穩健營運特性，同時基金將以短天期投資級債券及特別股，作為基金核心收益來源，創造優質收益。

債券 金融業

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