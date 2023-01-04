逾15檔漲停！台股狹幅震盪 小跌24點收14,199點

台股今（4）日持續在平盤附近呈現狹幅震盪，盤面上，權值股成為主要壓盤重心，然而上漲家數仍然多於下跌家數，漲停家數更超過15家，盤勢弱中透強，中小型股輪動表態，具政策利多題材的儲能、綠能概念股表現亮眼。加權指數終場下跌24.99點，收14,199.13點，成交量1,610.11億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大盤持續在月、季線附近震盪整理，表現較美股強勢，壓力主要來自科技類股弱勢，外資操作也較為保守，預期台股短期內將在月線到半年線區間整理，下檔有國安基金護盤作為支撐，建議投資人在農曆年封關前聚焦重量級個股的法說會內容。

台積電（2330）今日表現疲弱，終場下跌3.5元，收449.5元，跌幅落在1%以內；鴻海（2317），聯發科（2454），聯電（2303）等股也下跌1%左右作收；宏達電（2498），神基（3005）表現相對有撐，終場上漲1%左右，神基盤中最高來到44.4元，站穩在短期均線之上。

高價股中，股王大立光（3008）、股后信驊（5274）雙雙收漲1%以上，千金俱樂部的另外兩檔力旺（3529）與旭隼（6409）也分別收漲1%與5%；祥碩（5269）也強勢收漲半根漲停板，此外還有譜瑞-KY（4966），世芯-KY（3661），矽力-KY（6415）終場收漲0.4～3%。

台陽能概念股中，新晶投控（3713）亮燈漲停，股價來到32.35元，成功收復年線；達能（3686）盤中持續在漲停板開關，終場收漲9%，安集（6477），茂迪（6244），台勝科（3532）等股也收漲1～4%。風電概念股中，華城（1519）以57.6元攻上漲停板，股價再度創高；上緯投控（3708），大亞（1609），東元（1504）等股也強勢收漲1～3%不等。