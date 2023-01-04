2022年股市資金退潮近四成、投資級債吸金成長逾一成

新年假期，全球資金交投清淡，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金小幅淨流入70.92億美元，分散流入至中國大陸、全球型和美國，規模約為20億~16億美元。但於歐洲為淨流出2.54億美元，戰爭因素導致歐洲股市ETF全年遭到淨流出表現最差。產業ETF部份，近週淨流入的產業僅有能源與不動產；前三大流出的產業為：科技、非核心消費與金融。

2022年在高通膨及全球央行升息潮下，投資市場創下股債齊跌罕見表現，僅以天然資源及基建類股表現較佳：全球股市下跌17.96%、新興股市下跌19.94%、那斯達克指數更下挫32.51%，均創下2008年金融海嘯以來最大單年跌幅。美國十年期公債殖利率更上揚2.36百分點至3.8748%，主要債市表現普遍下跌逾一成。總計過去一年整體股票市場ETF資金共流入6,405億美元較前一年減少38%、債券市場共流入2,546億美元年減14%，其中投資級債市逆勢吸金成長12%。

富蘭克林證券投顧表示，歷經2022年下跌後，2023年金融市場可望有反彈契機。隨著通膨觸頂、主要央行升息進入末段，債券市場轉多頭的趨勢確立，然而高利息成本將持續壓抑經濟前景，預期2023年全球股市將上演先蹲後跳的金兔年行情，建議第一季先增持「美國股債收益平衡型基金」與「精選收益複合債券型基金」，度過市場波動期，股票部位採取逢震盪加碼或定期定額策略擇優布局。

富蘭克林證券投顧建議，2023年核心配置首選為可靈活配置的美國價值平衡型基金；另為迎接債市轉多行情，可先搭配在高評等債的全球複合債、美國政府債或全球債券型基金。就股票部位，預期2023年第一季股市將延續震盪測底走勢，建議靠攏於防禦色彩的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。相較於美歐經濟仍在下坡段，大陸經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，積極者可留意中國大陸及新興亞股的轉機行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，2023年看好高品質債券表現將優於股票，核心策略乃拉長持債的存續期間以鎖住高殖利率。即便市場波動提高，股票資產仍可有增加收益與報酬的機會，且一旦市場信心改善可刺激股票回升，股票資產將仍是重要的資產配置的一環，因此投組策略已朝股四債六的比重配置。

富蘭克林美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，資金成本墊高，拖累企業獲利表現，恐導致2023年年初股市承壓。儘管面臨大環境逆風，預期基礎建設產業受創程度應屬溫和，尤其是受監管的基礎建設公司，這些公司的現金流量、獲利和股利奠基於受監管的資產基礎，預期受監管資產規模未來幾年將受惠低碳轉型趨勢而持續增長，讓基礎建設公司獲利比整體股市更具有韌性，中長期展望正向。