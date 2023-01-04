市場評估前景情緒謹慎 全球主要資產漲跌互見

美國最新申請失業救濟金人數微幅上升，其他經濟數據如10月房價則連續第四個月下滑，顯示房產市場持續降溫；此外隨著中國大陸放鬆管制措施後，各國陸續動態調整旅遊相關政策、評估疫情未來可能發展，好壞參半的消息使市場情緒指標－美國10年期公債殖利率過去五天微幅走高但走勢較為震盪，全球各式主要資產表現不一。

回顧近期股市，安聯投信表示，隨著市場持續評估2023年景氣、政策等多項因素前景，消化最新釋出的經濟數據及各式不確定性，偏向謹慎的情緒加上在聖誕新年期間交投較為清淡，2022年最後一周全球主要股市表現分歧，除美股四大指數單周皆收黑外、歐洲及亞洲股市則是漲跌互見，其中中國大陸及香港主要指數則是在疫情管制措施開放激勵下，單周大多收紅。

在債市部分，安聯投信表示，歐洲央行官員近日發表鷹派言論，加上市場對2023年景氣及各項因素看法不明、風險情緒較為偏向保守謹慎，全球主要債券資產在美國公債殖利率走升的影響下表現普遍承壓，過去一周除歐洲非投資級債與COCO債以外幾乎全線走跌。

安聯投信表示，回顧過去一年，央行的升息動作無疑為影響全球金融資產的主要因子之一。美國聯準會在12月最後一次利率決策會議如市場預期升息2碼，但包括主席在內等多名官員持續釋出鷹派談話，澆熄市場對於2023年可能降息的預期，使近期市場風險情緒再度受到干擾。整體來說，預估聯準會接下來應該會放緩升息步伐、但會將貨幣緊縮的時間拉長。

安聯投信表示， 聯準會在過去一年快速且大幅升息的代價，就是讓景氣承壓；從數據來看，11月份全球製造業採購經理人指數（PMI）由前月的49.9降至48.8，連續三個月處於榮枯線50以下，全球經濟放緩力道加速，其中包括已開發市場和新興市場的PMI也都較前月有所回落。

在總體經濟方面，安聯投信指出。2023年全球經濟將重回低度成長，甚至於衰退。根據國際貨幣基金（IMF）預估，2023年全球經濟成長率將降至2.3%，已開發市場更會降至0.4%，部分國家恐將面臨經濟衰退。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，由於全球央行已開始思考升息對經濟帶來的影響，我們認為主要央行接下來升息空間有限、利率風險可望下降；此外，包括全球經濟衰退機率提高、債市收益率普遍較去年同期大幅提高，債券投資機會有機會重新浮現。

在債市投資上，許家豪表示應留意三大面向。首先是信用債在修正過後收益率大幅提高、具投資價值，不過因景氣衰退機率上升，偏好相對優質評級較佳的公司債；其次，隨著景氣與通膨皆放緩、聯準會升息可能在2023年第一季來到終點，可逐步增加利率部位；最後，雖短線內因聯準會升息可能邁入末端、非美貨幣有喘息機會，但中長期因恐有更多經濟衰退跡象出現、仍會有避險需求，故仍應以美元資產為核心。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，近期受到年底假期影響，市場交投降溫，多數權值股亦呈盤整格局，不過因包括成長與循環類股、科技與非科技股近來皆持續輪動有所表現，基本上整體格局仍為正向。

安聯投信台股團隊表示，受到年關將近、短線漲多賣壓出籠、外資長假效應與美股及財報等影響，台股近期走勢相對疲軟，不過近日則是在美股科技股反彈下，台股包括科技股、半導體及航運等族群相繼受到激勵，在封關日扮演撐盤要角。

安聯投信台股團隊表示，雖台股過去一年面臨了各國主要央行的積極緊縮貨幣政策、科技庫存調整浪潮以及地緣政治等不確定性對評價面帶來的折價影響，但機會有望在動盪中浮現。展望2023年有望因2022年低基期效應帶來成長，且包括升息、地緣政治及科技逆風等三大影響台股的不確定性也有望降低，隨之而來的有望是景氣下行中沉澱所浮現的長線機會。

安聯投信台股團隊表示，因不同次產業庫存修正或獲利展望調整方向將呈分化走勢，預期市場在2023年將持續波動，投資人可能轉向關注經濟衰退，基本面與由下而上的選股也將更加重要。長期來說，看好包括AIOT、資料中心、電動車及晶圓代工等長期趨勢。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，建議可留意部分具成長性且具現金殖利率保護者，不過考量2023年經濟放緩的大環境，佈局上須避開有成長題材但無獲利支撐的標的；此外受惠於新產業趨勢產業與大陸逐步解封可能帶來的需求增溫機會，也可留意。