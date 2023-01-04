BDI指數重挫17.5% 拖累散裝股表現 慧洋領跌

波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)周二以1,250點收盤，下跌265點，跌幅17.5%，拖累今（4）日散裝股的表現，慧洋-KY（2637）開低走低，盤中大跌逾3%，裕民（2606）、新興（2605）、四維航（5608）等同步下挫。

由於中國大陸新冠確診人數激增，需求減下，周二 BDI指數重挫17.5%，創去年11月25日以來新低；海岬型運費指數(BCI)收在1,635點，下跌626點，跌幅27.7%；巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌97點，收1,438點，跌幅6.3%；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌94點，收968點，跌幅8.9%。

BDI指數重挫拖累散裝股的表現，慧洋-KY以61.4元開低，一度下滑至60.2元，盤中跌幅3.35%；裕民以46.55元開低，盤中跌幅2.42%，新興、中航（2612）、四維航、台航（2617）等盤中跌幅逾1%，益航（2601）也下跌。