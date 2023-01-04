快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進場要小心？電力概念政策題材誘人當沖比過五成 這兩檔率先飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（4）日開低，早盤翻紅，政策題材持續激勵電力相關概念股的表現，樂事綠能（1529）率先衝上漲停，華城（1519）跟進亮燈、大亞（1609）、森崴能源（6806）也是上漲攻勢，另外，華新（1605）則是衝上個股成交量冠軍，中興電（1513）居第三高，統計這些個股也是當沖資金的最愛，昨日當沖比都在5成以上居多。

台股昨日開紅盤以來，連續兩個交易日大盤指數呈現開低走高，政策題材的儲能股成為盤面上的焦點，電力相關概念股早盤上漲，樂事綠能率先衝上漲停23.4元鎖死，排隊買單超過3,800張；華城也衝上漲停57.6元鎖死，追買單超過7,800張，成交量居第三大；兩檔股票昨日常沖比分別是60.18%、57.72%。

華新早盤開高，盤中漲幅逾3%，成交量居冠，昨日當沖比達53.11%；另外，中興電昨日當沖比超過5成，達54.78%，盤中漲幅逾半根停板；森崴能源盤中漲幅也超過半根停板，昨日當沖比54.94%；大亞同樣大漲逾半根停板，昨日當沖比45.15%。

當沖 漲停

延伸閱讀

2023台股先蹲後跳！鎖定焦點產業 2原則選好股

台股開紅盤 湧搶短買盤

台股開戶人數 連三月上升

台股ETF除息列車 啟動

相關新聞

1/4【早晨財經速解讀】2023開局失利 蘋果破底市值跌破兩兆 特斯拉重挫12% 台製造業PMI下殺43.7 0050配息2.5元 高息ETF2023仍抗跌?

美股2023年首個交易日（3日）收跌，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟前景的擔憂。

2023台股先蹲後跳！鎖定焦點產業 2原則選好股

台股加權指數在2022年如同洗了一場三溫暖，從1月初攀上歷史新高紀錄後，便受到烏俄戰爭、通貨膨脹、美國聯準會（Fed）暴力升息，以及經濟景氣疲軟等諸多黑天鵝干擾，指數一路從「萬八」高檔回測至「萬三」以下，重挫幅度超過30%，創下2008年金融海嘯以來最大跌幅。

勞動基金買股 820億銀彈上膛

勞動基金運用局長蘇郁卿昨（3）日表示，儘管全球經濟成長趨緩，今年金融市場後市不看淡，勞動基金持續多元布局。今年勞動基金規...

伺服器鏈 法人看旺

北美CSP業者持續建置資料中心，預估將帶動2023、2024年白牌伺服器出貨量年增16%、11%，新伺服器平台帶動換機潮...

電動車、RISC-V題材…亮點

展望2023年，雖然影響全球資本市場的負面變因仍多，不過多數內外資法人預期，台股行情將呈現「先蹲後跳」走勢，有機會否極泰...

潤泰集團市值 去年逆勢小增

展望2023年，市場專家指出，由於全球景氣前景混沌不明，聯準會（Fed）不僅仍將持續升息、終點利率上調至5.1%，同時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。