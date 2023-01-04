進場要小心？電力概念政策題材誘人當沖比過五成 這兩檔率先飆漲停

台股今（4）日開低，早盤翻紅，政策題材持續激勵電力相關概念股的表現，樂事綠能（1529）率先衝上漲停，華城（1519）跟進亮燈、大亞（1609）、森崴能源（6806）也是上漲攻勢，另外，華新（1605）則是衝上個股成交量冠軍，中興電（1513）居第三高，統計這些個股也是當沖資金的最愛，昨日當沖比都在5成以上居多。

台股昨日開紅盤以來，連續兩個交易日大盤指數呈現開低走高，政策題材的儲能股成為盤面上的焦點，電力相關概念股早盤上漲，樂事綠能率先衝上漲停23.4元鎖死，排隊買單超過3,800張；華城也衝上漲停57.6元鎖死，追買單超過7,800張，成交量居第三大；兩檔股票昨日常沖比分別是60.18%、57.72%。

華新早盤開高，盤中漲幅逾3%，成交量居冠，昨日當沖比達53.11%；另外，中興電昨日當沖比超過5成，達54.78%，盤中漲幅逾半根停板；森崴能源盤中漲幅也超過半根停板，昨日當沖比54.94%；大亞同樣大漲逾半根停板，昨日當沖比45.15%。