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強勢美元 法人：醫療產業報酬表現勝出 中長線買點到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股各產業在美元走強時期相對S&P500之超額報酬率
美股各產業在美元走強時期相對S&P500之超額報酬率

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，Fed持續快速升息及縮表，使資金回流美國，在美國經濟續穩，與各主要國家利差擴大下，美元指數今年一路走強。過去10年以來，觀察美元走升與美股標普各產業表現，醫療保健產業為美元走強時期表現最佳的產業，主要原因為醫療產業海外營收占比僅17％，在美元走升時期相對具有優勢。雖然近期放緩升息步調的期望，促使美元漲勢受到打壓，但預期未來多半是維持高檔震盪格局，美股投資可以強勢美元下的優勢產業「醫療保健」為首選。

黃俊晏說，今年市場利率走升，使得股市出現大幅估值修正，但醫療類股修正幅度不大，尤其像製藥與大型生技類股本益比本來就不高且仍在上修獲利，評價較不受今年實質利率上升影響，加上醫療產業的剛性需求強，無論景氣好壞都屬於必要支出，醫療保健指數今年迄今下跌9%，比標普500指數重挫二成相對抗跌。目前全球醫療指數本益比回升至17.1倍，但與年初的20倍相比仍處在相對低檔區，在獲利展望方面，分析師估計2023年醫療保健產業EPS成長率可達9.3%，優於大部分的產業，深具物美價廉優勢，投資價值浮現。

黃俊晏表示，就中長期而言，美國期中選舉落幕，在兩黨分治國會情況下，有利醫療產業發展，因為兩黨在醫療改革政策上難以取得共識，任何重大法案通過立法的機率極低，因此更激進的醫改及控制藥價法案無法表決通過，醫療政策風險可望大幅降低，醫療類股將受惠。歷史經驗顯示，美國12次期中選舉無論是選前或選後，醫療類股都繳出不錯的超額報酬。

美國經濟

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