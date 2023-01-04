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2023-2024升息循環見轉折 法人表示：短中期以債優於股為宜

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯準會FOMC利率點陣圖，2023-2024年有望見轉折。
聯準會FOMC利率點陣圖，2023-2024年有望見轉折。

目前美國11月核心PCE物價指數年增4.7%，較10月的5%放緩，預期2023年通膨延續下滑趨勢，甚至2024年有可能開始降息。法人表示，各分析師普遍認為今年經濟增長將呈先下後上的走勢，上半年第1季到第2季，有出現短暫衰退的可能，意味全球市場不排除有可能因經濟陷入衰退而呈震盪，因此，今年資產配置上，短中期以債優於股為宜，讓2023全年投資穩中行。

聯準會2022年12月利率會議決議升息2碼，符合市場預期，聯邦資金利率目標區間由3.75%~4.00%上升至4.25%~4.50%。雖升息動作依舊，但相較前四次的大幅升息3碼，升幅已有所放緩。

國泰投信觀察，回顧過去債市表現，聯準會放緩或停止升息，都有利全球債市落底回升，因而今年看好債券這類利差型產品，且信用違約風險相對低的優質債，例如成熟市場債券、投資等級公司債等，在不確定高的環境下較受青睞，雖然近期債劵收益率較先前高點有所回落，但依舊位在相對高檔區，致使近期市場資金持續流入投資級債市。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金基金經理人吳艶琴表示，從區域配置來看，2023年美歐經濟前景相對較明朗，企業盈餘成長展望正向看待，可優先布局以美歐為主的成熟市場公司債；不過，因全球景氣恐有衰退疑慮、清零政策退場的中國大陸市場走向等，不確定性因素仍將干擾今年投資市場表現，雖然沒有人能精準預測市場漲跌，但投資人或許可透過資產納入存續期間較短的債劵，且透過持有至到期日，降低受市場或消息面的影響，除了持有期間能穩健領債息外，持有至到期還可拿回本金，有助降低整體資產風險，同時透過債息累積，為資產提供有力的下檔保護。

法人觀察，許多人喜歡存股，為了是現金股利，只是想要領現金股利，還得投資的公司先要有獲利才行，萬一遇到景氣不好或競爭力衰退，就難有現金股利可配，如今債劵價格來到相對低檔，現階段投資等級債券殖利率已彈升至5%以上，是過去十年來難得一見的水準，也透露出積極布局的機會浮現。

升息

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