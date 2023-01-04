台股開盤下跌37點 台積電開盤下挫3.5元

台股今(4)日開盤下跌37.17點，開盤指數14,186.95點；台積電（2330）開盤下跌3.5元，開盤價449.5元。

群益投顧說，市場關注外資何時歸隊，若成交量沒明顯放大，行情在區間內反覆震盪，上檔月線、14,400附近為壓力，下檔須力守萬四。

外資未歸隊的情境下，農曆年前指數拉抬空間有限，但營收有亮點個股，仍有望為盤面短打焦點。操作上，價差操作以小部位且縮短交易周期為宜。

周二(3日)美股四大指數收盤：道瓊工業指數小跌10.88點，報33,136.37點；標普500指數下跌15.36點，跌幅0.4%，收在3,824.14點；那斯達克綜合指數下跌79.50點，跌幅0.8%，收至10,386.98點。費城半導體指數下跌31.12點，跌幅1.2%，至2,500.99點。

富邦期貨表示，美國2023年出師不利，雖然早盤一度漲逾1%，然而蘋果與Tesla領跌拖累那斯達克指數，半導體股雖未暴跌但整體貧弱，高通與Nvidia帶衰費城半導體下跌1.23%表現最差，其餘指數跌幅介於0.03%~0.76%。

三大法人周二集中市場合計買超27.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超4.1億元，投信買超13.8億元，自營商(自行買賣)買超6.6億元，自營商(避險)買超2.4億元。

統一期貨說，外資周二期貨部分分減少3,277口，淨多單15,944口，十大特定法人賣出1,280口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,300點，P/C Ratio升至1.07，整體籌碼中性看待。