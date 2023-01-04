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早晨財經速解讀／2023開局失利 蘋果、特斯拉重挫 高息ETF今年仍抗跌？

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1/4【早晨財經速解讀】2023開局失利 蘋果破底市值跌破兩兆 特斯拉重挫12% 台製造業PMI下殺43.7 0050配息2.5元 高息ETF2023仍抗跌?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股2023年首個交易日（3日）收跌，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟前景的擔憂。

道瓊工業指數小跌10.88點，報33136.37點；標普500指數下跌15.36點，跌幅0.4%，收在3824.14點；那斯達克綜合指數下跌79.50點，跌幅0.8%，收至10386.98點。費城半導體指數下跌31.12點，跌幅1.2%，至2500.99點。

特斯拉重摔12%，改寫逾兩年來最大單日跌幅，因該公司去年第4季交車量不如預期。

蘋果下跌3.7%，導致市值跌破2兆美元。此前日經報導，鑒於需求疲軟，蘋果已通知幾家供應商減少AirPods、Apple Watch和MacBook等部分產品的零件生產。

去年逆勢上揚的能源股，今年交易首日收跌，因中國大陸最新發布的財新PMI持續疲軟、市場擔憂全球經濟前景，導致油價滑落。

前紐約聯邦準備銀行總裁William Dudley表示，美國經濟「相當可能」陷入衰退，但不會太嚴重。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall則說，投資人擔憂「今年經濟會出現多大程度的衰退。我認為幾乎沒人相信美國經濟會完全避免衰退，特別是在殖利率曲線倒掛，企業業績面臨下滑的情況」。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli指出：「即便迎來新的一年，市場上許多重大議題卻還沒改變，特別是聯準會Fed）仍擔憂通膨，可能繼續緊縮貨幣政策。」「我們正處於空頭市場，在Fed官員改變他們的語調之前，很自然會對每件事展現消極態度。對市場來說，這是個艱難的一戰。」

投資人將緊盯周三公布的Fed上月會議紀錄，以及ISM製造業報告，也會關注本周稍晚公布的美國去年12月的非農就業數據，因勞動市場是否降溫仍是Fed關注的焦點。

若勞動市場疲軟，Fed就有理由減少貨幣政策的收緊程度，但目前的數據卻顯示這個市場在升息情況下仍維持緊俏。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國 特斯拉 Fed 指數 聯準會 通膨

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