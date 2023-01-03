0050第一階段配息公告 1月17日台股封關日為除息前最後交易日

每月定期定額交易戶數16.4萬，元大台灣50（0050）擁有逾63萬投資人，2023元月除息第一階段公告出爐，今(2023)年因過年較早，除息交易日將落在年後第一個交易日1月30日，除息前最後交易日與台股封關日一致為1月17日，股息發放日則在3月7日。

目前兩檔國民ETF 0050、0056，持有人數已逾150萬，針對元大系列ETF的個人配息資訊，投資人可至元大投信官網ETF專區，點選申請ETF數位帳單，未來即可透過email收到數位對帳單，提升查詢配息及保存資料便利性。

元大投信說明，截至收益分配評價日12月30日，0050所追蹤之臺灣50指數過去一年含息與未含息的報酬率差異為3.4個百分點，預估2022全年度0050兩次年化配息率平均約為3.8%，兩數值未有大幅差異。實際配發金額會經簽證會計師最後覆核簽證確認，並在1月16日進行第二階段公告，若會計師未調整該基金可分配收益金額，且流通在外受益權單位數未有明顯變動，則實際配息金額將與預估配息金額相同。

2022年加權股價指數全年跌幅22.4%，下跌4,081點，為歷年少見，臺灣50指數亦同步下跌逾兩成，觀察投資人對於0050這樣的市值型ETF具有愈跌愈買趨勢，0050於2022全年獲淨申購逾1,300億元為台股ETF之冠，持有人數與定期定額戶數分別成長82.9%與33.2%，已逐步取代台積電、兆豐金、中華電信等傳統個股標的，成為存股首選。

去年11月底，台股大盤本益比約為10倍，是近五年偏低位置；殖利率達4.83%，則持續位居主要股市前段班。0050以上市市值前50大權值股為成分股，定期汰弱留強跟隨台股產業成長，市值型ETF特性相對於產業型、主題型ETF，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」的特色，更適合在股市相對低點布局。

0050 12月30日收盤價為110.2元，單張價格超過10萬，若透過零股交易以1股為單位百元即可投資，且證交所於2022年12月19日進一步縮短零股交易撮合時間至1分鐘，更友善零股投資人。習慣買整張的小資族，也有成分股組成相近，但股價只有約0050四分之一，有「小0050」之稱的元大臺灣ESG永續(00850)可以選擇。00850網羅台灣各產業的ESG資優生，由於台股市值前段班企業多在ESG領域有卓越成績，因此，00850的主要持股與國民ETF 0050高度相似。

在ESG特色加上平易近人的價格下，00850長期深獲小資族青睞，為證交所定期定額交易戶數前十的ETF。元大投信並提醒，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。