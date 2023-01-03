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台股上漲86.43點 三大法人買超21.91億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股今開低一度下探萬四關卡，隨後一路向上拉升，翻紅上漲，收在14,224.12點，上漲86.43點，成交量1,493.32億元。本報系資料照
台股今開低一度下探萬四關卡，隨後一路向上拉升，翻紅上漲，收在14,224.12點，上漲86.43點，成交量1,493.32億元。本報系資料照

台股今（3）日開低一度下探萬四關卡，隨後一路向上拉升，翻紅上漲，收在14,224.12點，上漲86.43點，成交量1,493.32億元；三大法人買超21.91億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.01億元，投信買超13.74億元，自營商買超（合計）9.18億元，其中自營商（自行買賣）買超6.68億元，自營商（避險）買超2.49億元。

今電子股帶頭上漲，上演反彈行情，台積電（2330）收453元，漲幅1%，聯發科（2454）收644元，漲幅逾3%，IC設計類股中面板驅動IC表現強勢，聯詠（3034）、天鈺（4961）、敦泰（3545）漲幅皆超過6%，IP股世芯-KY（3661）大漲逾8%，創意（3443）上漲逾6%。重電類股群起上攻，華城（1519）、中興電（1513）漲幅7~8%，觀光股今較為疲弱，晶華（2707）下跌逾5%，大盤指數收在14,224.12點，漲幅0.61%。

自營商 三大法人 台股

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