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萬四關卡瀕臨跌破 台股盤中出現V型反彈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股今(3)日開低走低，早盤數度逼近萬四點關卡，不過，盤中出現V型反彈，由黑翻紅。攻法人表示，共軍擾台等地緣政治因素及農曆年長假，投資人進場意願降低，相對賣壓較重，短線操作宜更加靈活。

台股指數' rel='台股指數' data-rel='/2/123402' class='tag'>台股指數在接近9點30分曾跌到14,004.89點，9點40分左右再度逼近至14,001.97點，但多頭發動攻勢，指數一路走高而在10點40分接近平盤。今日早盤的台積電（2330）開盤也走低，曾跌到443元；早盤成交金額大卻下跌者有：華新（1605）、長榮（2603）、高力（8996）、晶睿（3454）、健喬（4114）與元大台灣50（0050）等，但仍有世芯-KY（3661）、美時（1795）、華擎（3515）、創意（3443）、元太（8069）、八貫（1342）、材料-KY（4763）等股走強。

第一金投顧表示，台股目前處於財報空窗期，終端電子產品需求仍疲軟、供應鏈持續調整庫存，須注意其他非消費性如商用、網通、車用及伺服器等轉弱的風險；今年操作難度仍高，選股上，回歸基本面，短線可留意12月營收或第4季營運持續創高等題材類股，⻑線聚焦公司體質穩健、成⻑產業趨勢、評價偏低等族群伺機布局，嚴控持股水位，並留意通膨、升息、地緣政治等不確定性因素。

台股指數 台積電 台股

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