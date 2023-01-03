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早晨財經速解讀／2022股市創金融海嘯最差表現 2023年牛市歸來？

台股開盤下跌29點 台積電開盤下挫2.5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股今(3)日開盤下跌29.53點，開盤指數14,108.16點；台積電（2330）開盤下跌2.5元，開盤價446元。

群益投顧說，進入市場關注的重大防線+元月效應+政策積極作多，國安續護盤,政策積極護盤明顯。惟長假風險牽制買盤追價意願，盤勢估可能轉區間來回格局。

雖然萬四之下逐漸有重大市場關注關卡的相對支撐挹注，但市場仍顯上檔壓力重重，來回震盪恐難免。操作上，中小題材股相對有操作空間，擇強守技術面應對為主。

周一（2日）美股因新年補假休市。歐股則正常交易，收盤歐股Stoxx600上漲4.06點，上漲幅度0.96%，收在428.95點；德國DAX上漲145.67點，上漲幅度1.05%，收在14069.26點。

第一金投顧表示，2022年S&P500下跌19.44%,，瓊指數下跌8.78%，那斯達克指數下跌33.10%，美股三大指數皆創下2008年以來最差的全年表現。

其中，S&P500創下史上第四差的全年表現，那斯達克指數為2000-01年以來首度連四季下跌。

三大法人上周五集中市場合計買超18.8億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超1.4億元，投信買超12億元，自營商(自行買賣)賣超4.3億元，自營商(避險)買超12.5億元。

統一期貨說，外資上周五周期貨部分增加5,039口，淨多單19,221口，十大特定法人買進3,268口。週選支撐與壓力區落在13,900至14,400點，P/C Ratio升至1，整體籌碼中性看待。

外資 自營商

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