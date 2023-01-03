元大證券熱門海外債 電子下單開跑
元大證券自2023年1月3日起開放「熱門海外債」電子下單功能，一直以來元大證券秉持著陪伴投資人實現「在地生活，全球理財」的願景，全新打造海外債券下單平台，讓投資人不受空間的限制、即時透過手機就能輕鬆下單，增加投資理財及資產配置更多元的投資項目。
自2001年網路泡沫、2008年金融海嘯、2020年新冠疫情，回顧歷史經驗，往往公債殖利率的高點出現在升息循環後期。近年嚴峻的通膨環境，2022年美國聯準會升息速度激進，多數投資級企業債價格跌破百元價，部分債券殖利率也位於10年來相對高點，如投資人有增加穩定現金流的需求，可參考規劃布局海外債券，更可分散投資風險。
元大證券投資先生APP委託下單，不論台、外幣帳戶都可以承作海外債券，直覺的下單操作介面、清晰的配息明細，加上庫存帳務一目瞭然，讓投資人實現「好債輕鬆選」、「輕鬆選好債」，滿足投資人便捷線上電子交易需求。
「存好債 找元大」在後疫情時代，元大證券持續堅守金融服務不間斷精神，為投資人提供更完善的理財配置服務，馬上前往投資先生APP「熱門海外債」電子下單專區，輕鬆掌握20年來美元債券利率的甜蜜點，在不確定的趨勢，創造確定的收入。
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