元大證券熱門海外債 電子下單開跑

元大證券自2023年1月3日起開放「熱門海外債」電子下單功能，一直以來元大證券秉持著陪伴投資人實現「在地生活，全球理財」的願景，全新打造海外債券下單平台，讓投資人不受空間的限制、即時透過手機就能輕鬆下單，增加投資理財及資產配置更多元的投資項目。

自2001年網路泡沫、2008年金融海嘯、2020年新冠疫情，回顧歷史經驗，往往公債殖利率的高點出現在升息循環後期。近年嚴峻的通膨環境，2022年美國聯準會升息速度激進，多數投資級企業債價格跌破百元價，部分債券殖利率也位於10年來相對高點，如投資人有增加穩定現金流的需求，可參考規劃布局海外債券，更可分散投資風險。

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