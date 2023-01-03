升息循環接近尾段 非投資等級債為一時之選

聯準會2022年12月如預期升息兩碼，明年預估利率上看5%~5.25%間，升息即將進入尾聲，2023年有利於固定收益產品表現。富蘭克林華美投信表示，回顧過往高收益債券(高收債)在升息期間的表現都不錯，主要反映在升息中後段，市場能夠在充分預期聯準會動作後、利空出盡，推升風險資產走揚，故建議投資人不妨加碼固定收益資產，積極型投資人可布局非投資等級債券。

受到美國鷹派升息影響，加上資金重新匯入美元，造成2022年無論股債市表現都相對疲軟，展望2023年，儘管市場都認為經濟表現將進入修正尾聲，但美國與全球市場仍看美國消費復甦和大陸疫情控管的變化而行，相對今年來說，仍具變數，應留意風險控管。

富蘭克林華美全球非投資等級債基金經理人陳彥諦表示，鮑威爾連續兩次對市場喊話將放緩腳步，可以看作聯準會正在增加與市場的溝通，也較不易再出現今年以來的突襲式升息。

陳彥諦認為，回顧過往高收債在升息期間的表現都不錯，主要反映在升息中後段，市場能夠在充分預期聯準會動作後，利空出盡推升風險資產走揚。高收債基本面強勁、特性適合當前環境，且估值便宜，截至12月13日止，美銀美林高收債指數的殖利率為8.35%，具有極佳機會。

富蘭克林華美投信表示，雖然升息速度放緩，但聯準會需要時間關注通膨，在確定通膨已無威脅之前，應不會開始降息，這代表高利率環境仍維持一段時間。從利率市場來看，即便目前市場情緒已偏向樂觀，但對於2023年是否會降息的時間，目前多數人皆改為保守看待，認為可能不是在明年可以看到降息，因此，關注高利率環境布局，掌握收益機會。

陳彥諦表示，隨著通膨持續下降，聯準會近期開始釋出鴿派訊號，鮑威爾在11月3日利率會議後的記者會，以及11月30日的談話中，都提到聯準會即將放緩升息腳步，更進一步提振市場信心；通膨下降速度加快以及聯準會的態度轉變，也導致美國公債殖利率自11月開始走低，推升固定收益資產表現，現在正適合進場投資債券(固定收益)產品。

總結以上，富蘭克林華美投信表示，預期美國高利率環境更可能維持較久，而如何尋找收益，並且能維持投資組合降低波動度，對投資人來說更顯重要，而高收債殖利率高、基本面強、過往升息期間表現佳，也是當前的一時之選，建議投資人不妨利用「金循環」設定母子基金投資法，將非投資等級債(高收益債)納入投資組合中，繼續做中長期投資扣款。