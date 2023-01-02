外資2023年焦點族群 出列

外資2022年以來賣超台股1.23兆元，賣最多的個股為台積電（2330）5,234億元。展望後市，綜合外資券商看法，非電產業整體需求疲弱，科技族群仍是2023年焦點族群，包括電動車、高速運算、資料中心等新興商機皆可持續留意。

由於市場反映明年經濟成長下降、企業獲利衰退等負面訊息，台股持續遭到外資提款。外資上周五賣超1.4億元，連三日賣超234億元，累計今年來賣超共1.23兆元，大幅超越2020年賣超5,395億元、2021年賣超4,540億元，持股市值降至17兆元，持股比率滑落四成至39.41%。

統計外資今年賣超最多的個股為台積電5,234億元，外資持股比率70.87%，持股市值約為8.2兆元。儘管台積電基本面穩健，但在半導體前景轉疲、以及全球資金緊縮下，台積電做為台股最大權值股，在外資籌碼撤出時首當其衝，今年以來跌27%。

台積電外，其他外資2022年賣超前十多的個股依序是聯發科、鴻海、聯電、富邦金、聯詠、瑞昱、元大金、台塑、欣興，賣超金額介於1,050億元至188億元不等，以電子權值股居多。

外資2022年買超前十多的個股則依序是長榮、中華電、長榮航、遠傳、陽明、臻鼎-KY、和碩、藥華藥、元太、華通，買超金額有229億元至69億元不等。在外資賣壓宣洩後，部分個股評價偏低，反倒創造回補誘因，牽動部分外資近日鎖定具轉機題材的標的布局。

各外資券商對後市多空不一。瑞銀指出，相較於之前的經濟趨緩階段，台股這波獲利下修的幅度較小，修正期間也較短，台股2023年可望受惠於周期性復甦，反觀，里昂認為，企業獲利修正風險仍未完全消弭，因此對台股維持謹慎立場。

值得留意的是，半導體為台股中流砥柱，市值占比最高，市場對於半導體產業多持謹慎看法，但摩根士丹利、野村、麥格理等外資券商近來對於半導體景氣位階提出分析，多認為半導體產業下行期最快可在明年上半年告一段落。

就個股來看，野村、滙豐、摩根士丹利、高盛、大和、里昂等券商對台積電前景最為看好，其餘如聯電、信驊、創意、聯發科、環球晶、合晶、新唐、智原、日月光投控、瑞昱等也各獲青睞。