2022年市值 這十檔逆勢增最多

2022年台股加權指數下跌22.4%，電子權值股跌幅尤重，市值大幅縮水。不過，幾家歡樂幾家愁，仍有一些個股市值逆勢大幅成長。其中，華新（1605）在2022年市值增加逾851億元，在台股中高居第一，成為2022年的市值進步王。

CMoney統計，在2022年，華新市值增加851.9億元，成為1,761.2億元。華新為電線電纜及不銹鋼製造大廠，擁有印尼鎳礦，並且有節能儲能題材加持，2022年市值成長幅度也高達93.6%。

市值增加第二多的則是製藥股藥華藥，2022年增加626.7億元，成為1,437.7億元，增幅也有77%之多。藥華藥營收及獲利都出色，在市場不穩定時，生技醫療股更是吸引避險資金。

市值增加金額第三到第十名依次為美時、第一金、台達電、臺企銀、華南金、裕隆、保瑞、合庫金。其中，美時2022年市值多出389.8億元，幅度高達152%，保瑞市值增加186.6億元，增幅更高達148.2%，市值都多出一倍以上，最為耀眼。

在增幅前十大的個股中，有四檔是金融股。其中，臺企銀市值規模較小，2022年市值大幅增長273億元，成為1,039.8億元，增幅超過35%，表現傑出。臺企銀股價不高，前三季獲利成長創歷年同期新高，吸引三大法人同步加碼。

第一金、華南金、合庫金這三檔金控股市值增幅雖然較小，但原本市值就已很龐大，都超過3,000億元，因此增加的絕對數字也很驚人。2022年，這三家金控市值分別增加328億元、265億元、180億元。

在2022年前十大市值增加最多公司中，台達電是唯一的電子股，市值也最大，在2022年增加298.7億元，成為7,441.8億元，成長逾4%。台達電受惠於伺服器、自動化、電充車與儲能等題材旺，第3季獲利創新高，法人持續看好2023年前景。

另外，裕隆在2022年市值增加201億元，成為620億元，增幅高達47.9%。裕隆第4季有望轉虧為盈，加上2023年前景看好，三大法人同步買超，推升股價及市值逆勢大漲。