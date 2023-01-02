2022年軋空我最熱 2023續為焦點

2022年下半年台股行情已挫低，但空頭仍不手軟而引來金管會限空令的動作，可見行情疲軟仍存在軋空題材，其中航運股的貨櫃三雄因存有高配息題材且股價大幅飆高，引來空投襲擊，萬海（2615）更因為在貨櫃三雄中的股本相對小，曾引來軋空襲擊，長榮航也曾在解封議題帶動而大漲，自然空頭不會放過這類股票。

法人認為，今年下半年行情較被看好，又遇到股東會旺季，屆時是否提前上演軋空秀的行情倍受矚目。

至於生技股話題不斷，過去兩年熱門的口罩股美德醫療－DR曾是軋空指標，到去年底的券資比例仍是高居不下，券資比超過50％。

鋼鐵股一直是熱門的原物料股指標，股價隨著報價高低起伏，也成為去年多空交手的常客，中鴻因為股本相對中鋼為小，股價漲勢凌厲，股價逢高後的空單自然增多起來，但多頭趁市場分為樂觀且股價基期低，軋空力道也不手軟。第一銅也是因原料行情及集團作帳讓股價大漲而吸引空單。

創意券資比在年底突破60%，除了先前因IC設計族群整體評價大幅遭到降評，股價重挫後的強勢反彈，讓空頭認為是無「基」之彈而強力打壓，但巴菲特旗下的波克夏買進台積電，帶動台積電概念股的走勢，也再度造就創意的一波行情，但市場投資人對整體族群還是存有疑慮，空單也就不願意減少。

科技股過往是漲勢主力族群，去年有去庫存的壓力，但也有去中化題材，科技股價的波動隨之擴增，也讓空頭找到機會，但多頭憑藉股價跌深及籌碼優勢，晶睿、鈺創、南亞科等股的券資比到封關日的比例仍高居不下。