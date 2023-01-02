2022年零股王 台積電獨霸

統計2022年的零股市場表現，台積電（2330）仍是零股王，盤中加盤後的總成交股數達3.6億股，超越2021年的2.6億股，成長37%，穩居全市場之冠。在前十大零股之中，ETF的數目大幅增多，名次也往前排。

在2021年前五大零股王中，沒有一檔是ETF。但在2022年前五大零股王中，高達四檔是ETF，高股息ETF尤其搶眼，顯示愈來愈多投資人透過ETF來存股，預期這趨勢將持續到2023年。

在2022年零股成交最多的第二至第五名，全由ETF包辦，依序為國泰永續高股息1.9億股、元大台灣50達1.7億股、元大高股息1.3億股、富邦台50達0.7億股。

就成長幅度來看，以國泰永續高股息最高，全年大幅成長610%，展現強勁的爆發力。富邦台50也有150%的增幅，受惠於總費用及淨值較低，受到愈來愈多存股族的注意。另外，元大台灣50成長99%，元大高股息75%，也都相當可觀。

2022年零股成交最多的第六至第十名，則依次為聯電、玉山金、鴻海、開發金、富邦金，盤中加盤後的總成交股數從0.4到0.7億股不等。其中，鴻海及聯電都比2021年交易股數減少。

不過，玉山金、開發金及富邦金則來勢洶洶，2022年成交股數比2021年成長六到八成不等。金融股2022年配息豐厚，吸引不少存股族，但法人示警，2022年金融股獲利縮水，勢將影響到2023年的配息。投資人如果只從存股的角度來進行零股投資，要多考慮投資成效。

另外，長榮及陽明在2021年極為風光，零股交易股數僅次於台積電。但到2022年，陽明下降至第12名，長榮更掉到前50大之外，遠不如長榮航及華航。