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台股休市…陸股表現佳 日韓股市相對疲弱

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
日股2023年開盤首日，日經指數開高走低，表現起伏較大。 美聯社
日股2023年開盤首日，日經指數開高走低，表現起伏較大。 美聯社

台股今（2）日適逢元旦連假，休市一日，美股上周五封關日四大指數盡墨，跌幅落在0.1～0.2%不等；而今日亞股表現普遍不錯，其中以陸股表現相對強勢，韓國與日本股市開高走低，在午後雙雙翻黑。

上證指數今日盤中最低點落在3,082.2點，最高點來到3,096.31點，盤中漲幅落在0.5%左右；而深證成指盤中最低點出現在上午11點多，來到11,013.32點，最高點來到11,071.93點，午後漲勢逐漸收斂，漲幅落在0.1%左右。

日股部分，日經指數開高走低，今日表現相對起伏較大，開盤26,288點，在午後2點半之後一度翻黑，盤中最低點來到26,067.92點，並在五分鐘後再度回到平盤之上小漲表現。

韓國綜合股價指數今日士氣低迷，開盤自2,249.95點走揚，盤中最高點出現在10點25分，達2,259.88點，後續越走越低，並在12點5分左右由紅翻黑，股價並持續在平盤之下起伏，盤中最低點來到2,227.98點，整體表現為亞股最弱。

亞股 台股 日股 陸股

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