台股外資 點將八大族群

經濟日報／ 記者黃力／台北報導
外資對新的一年指數走勢看法不一，操作偏向選股不選市。（本報系資料庫）
外資對新的一年指數走勢看法不一，操作偏向選股不選市。（本報系資料庫）

台股2023年明（3）日開紅盤，外資對新的一年指數走勢看法不一，操作偏向選股不選市，尤其科技股走勢落後大盤，成為外資圈關注標的，聚焦雲端、能源轉型、產能多元化與供應鏈在地化、規格升級、大陸解封商機、運算、資料中心和超大規模企業支出等八大商機。

半導體台股中流砥柱，市值占比最高，摩根士丹利（大摩）、野村、麥格理、大和等外資近來對半導體景氣位階提出分析，多認為半導體產業下行期最快可在上半年告一段落。野村、滙豐、大摩、高盛、大和、里昂等外資券商對台積電前景最為看好；聯電、信驊、創意、聯發科等也各獲青睞。

圖／經濟日報提供
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整體而言，外資圈普遍認為科技股走勢落後大盤，評價面已來到歷來偏低水準，後續行情值得關注。瑞銀、里昂鎖定雲端、能源轉型、產能多元化和供應鏈在地化、及大陸解封商機等議題；大和強調運算、連接、記憶容量等規格升級趨勢；麥格理看好資料中心建置和超大規模企業資本支出題材。智慧手機市場因持續低迷，相關供應鏈面臨價格、毛利壓力，多數外資保守看待。

展望2023年，外資看台股大盤多空因素雜陳，因此目標指數的預測也南轅北轍。如大型投行大摩預期在樂觀情境下，指數將上衝19,000點、創歷史新高；里昂證券則認為應對台股持謹慎立場，僅給予目標13,500點，投行間對台股今年看法大相逕庭。

大摩分析，台股具有高現金殖利率、半導體景氣觸底、疫後經濟解封等要素支撐，預期指數6月前可來到16,500點，樂觀情境下甚至可挑戰19,000點關卡。

摩根大通（小摩）指出，台股本益比、股價淨值比等指標與歷來水準相較皆落在偏低水準，使投資吸引力優於成熟市場，預期聯準會升息步調趨緩、大陸終止清零政策、地緣政治風險降低等利多將催化股市行情走強。

瑞銀證券指出，台股這波獲利下修幅度較小，且修正期間也較短，對台股看法轉趨正向，目標指數上看16,700點，樂觀情境下有機會觸及18,960點。

台股 外資 半導體

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