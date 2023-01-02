台股元月行情 外資有望回流

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股經歷震盪起伏的2022年，展望2023年元月行情，五大市場專家認為，在外資買盤有望開始回流等利基中，雖有封關前丙種賣壓等變數，但也將迎來台積電等重量級公司法說會，預期指數樂觀情境下有望上探萬五大關，但也需提防行情回測萬四支撐，建議鎖定半導體、伺服器等焦點族群。

彙總富邦投顧董事長蕭乾祥、中信投顧總經理陳豊丰、台新投顧總經理呂仁傑、第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等五大市場專家的看法，元月行情的利多關鍵，首先就是外資在去年賣超逾1.2兆元後，連續三年賣超台股，預期2023年外資買盤可望開始回流。

其次，中國大陸將持續放寬邊境等防疫措施，有利鋼鐵、水泥等原物料需求浮現，其他還包括農曆年關前，市場資金將維持寬鬆，中小型股的作夢行情起跑等利多。

此外，權王台積電在12日將召開新一季度法說會，由於市場對全球科技巨擘的庫存調整、經濟表現等變數存有疑慮，因此，台積電對今年第1季、上半年展望等焦點，將成為市場用來預判景氣及產業方向的重要風向球。

值得追蹤的變數，則是17日農曆封關前，丙種賣壓將陸續出籠，加上今年封關長達12天，在此期間，美股超級財報周將登場，多空難料；大陸疫情再起，也需時間進一步觀察。

五大市場專家普遍預期，元月行情指數高點在14,600至14,800點，其中陳奕光則樂觀看好行情甚至有望上探去年12月的15,152高點，低點則在14,000至14,200點。

台積電 外資

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