法人：網通、車電可長抱

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

由於法人圈對台股今年元月行情，多空看法分歧，因此市場投資人高度關注的是否抱股過年議題，法人觀點也大相徑庭。不過，操盤人建議，投資人可適度持股三至五成，但需選對產業，以中長線成長趨勢無虞的伺服器、網通、車用電子等族群為主。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國認為，隨地緣緊張關係逐漸淡化，不僅外資買盤可望開始回流，並在壽險、自營、金融機構等法人，將為今年第2、3季的股利行情開始布局下，包括現金殖利率可期的官股金融機構、海運等族群，有機會帶動大盤新一波漲勢。而國安基金可能護盤二年，政策做多股市的意味濃厚，有利多頭在17日封關前，展開新一波漲勢。

不過，也有代操法人指出，台股、美股近期將面臨最大的考驗，在於企業獲利表現，不僅國際投行對美股今年獲利成長幅度不斷下修，大型投行最新預估，今年標普500企業的獲利可能衰退約12%，同時，法人機構對台灣50成分股的今年獲利預估，也可能衰退15%至20%。

隨台股今年封關前後，美股超級報周開始登場，各巨擘對未來展望需進一步觀察下，元月行情可能難脫震盪整理格局，不排除回測萬四下方支撐，因此，投資人進出仍需保持風險意識。

台股 美股

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