展望今年台股 投顧：疾風知勁草、2023看漲

去年歷經股市空頭年，台股自1萬8000多點跌到1萬3000點下，差距近6000點，無疑是利空環繞。展望2023年，投顧分析師認為，「疾風知勁草，2023年看漲」，台股可望在第一季見底，隨後由低走高，歷經第一波反彈，第三季企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯漲勢，第四季美國有可能降息，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升。

永豐投顧指出，研究部對台股重要企業進行預估與資料蒐集，獲得對今年企業獲利狀況的大致輪廓，以台灣50為代表，整體而言台股在今年第四季結束衰退。由經驗可推測股價可能在第一季或第二季就出現上揚

永豐指出，以過去市場經驗看，今年台股仍面臨不確定性，許多狀況與過去不同，所以未來股市表現未必能如出一轍。例如通膨問題、科技業需求疲弱等風險，但強調「風險永遠在，相信台灣」；若比較台股與主要股市，台股的股東權益報酬率高、上市公司流動性佳，且上市公司有最低的平均負債比率，若選擇投資標的純看財務指標，台股無疑是最佳選擇。

永豐分析，預測今年第一季美國將再升息兩次後停止升息，資金面緊縮見到終點，另外中國新財經政策出爐，推動世界另一具經濟引擎運轉，再加上台股技術面見底，台股區間由低走高，將歷經第一波反彈。而第二季是新年度財報首度亮相，市場將檢驗景氣復甦程度，美股財報週較早，4月下旬就是公佈旺季，美股勢必震盪，台股第一季財報公告期限是5月15日，一般市場將修正景氣反轉的預期與股價的差距，台股可能出現較大幅波動。

第三季預期企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯漲勢。第四季目前預期美國有可能降息，而且景氣收縮結束、企業獲利重新擴張，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升。永豐也強調，從過去經驗看，過去8次美國總統大選前一年，美股絕大多數時間都有漲勢，再加上去年美股已有大修正，基期偏低，天時地利俱備，美股漲勢為台股回升保駕護航。

安聯投信台股團隊表示，「機會總在動盪中浮現」，去年低基期可望帶來今年的高成長，影響去年台股的3大動盪因子，如升息、地緣政治與科技逆風等不確性將大幅降低，後續在景氣下行逐步沉澱中，將浮現長線投資機會。

安聯團隊舉例，如台股經歷較大修正幅度，部分具有成長性且也有現金殖利率保護者可多加留意；但考量2023年經濟放緩的大環境，佈局上須留意、避開有成長題材、卻無獲利支撐的標的。另受惠新趨勢產業與中國有望逐步解封所可能帶來的需求增溫機會，也可逐步留意。整體來說不會特別分成長或價值風格。