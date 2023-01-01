快訊

去年長榮航勤4分之1員工失望出走 機師工會揭壓垮「最後一根稻草」

引爆跨年收視！他的舞台震驚全陸網 狂讚：神的孩子在跳舞

經典賽／將婉拒中華隊徵召？被砲轟逃兵 張育成如此回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展望今年台股 投顧：疾風知勁草、2023看漲

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
投顧看好今年台股上漲。本報資料照片
投顧看好今年台股上漲。本報資料照片

去年歷經股市空頭年，台股自1萬8000多點跌到1萬3000點下，差距近6000點，無疑是利空環繞。展望2023年，投顧分析師認為，「疾風知勁草，2023年看漲」，台股可望在第一季見底，隨後由低走高，歷經第一波反彈，第三季企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯漲勢，第四季美國有可能降息，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升。

永豐投顧指出，研究部對台股重要企業進行預估與資料蒐集，獲得對今年企業獲利狀況的大致輪廓，以台灣50為代表，整體而言台股在今年第四季結束衰退。由經驗可推測股價可能在第一季或第二季就出現上揚

永豐指出，以過去市場經驗看，今年台股仍面臨不確定性，許多狀況與過去不同，所以未來股市表現未必能如出一轍。例如通膨問題、科技業需求疲弱等風險，但強調「風險永遠在，相信台灣」；若比較台股與主要股市，台股的股東權益報酬率高、上市公司流動性佳，且上市公司有最低的平均負債比率，若選擇投資標的純看財務指標，台股無疑是最佳選擇。

永豐分析，預測今年第一季美國將再升息兩次後停止升息，資金面緊縮見到終點，另外中國新財經政策出爐，推動世界另一具經濟引擎運轉，再加上台股技術面見底，台股區間由低走高，將歷經第一波反彈。而第二季是新年度財報首度亮相，市場將檢驗景氣復甦程度，美股財報週較早，4月下旬就是公佈旺季，美股勢必震盪，台股第一季財報公告期限是5月15日，一般市場將修正景氣反轉的預期與股價的差距，台股可能出現較大幅波動。

第三季預期企業庫存調整完畢，同時美國總統大選各黨初選起跑，股價有明顯漲勢。第四季目前預期美國有可能降息，而且景氣收縮結束、企業獲利重新擴張，股價進一步推升，指數區間可望進一步提升。永豐也強調，從過去經驗看，過去8次美國總統大選前一年，美股絕大多數時間都有漲勢，再加上去年美股已有大修正，基期偏低，天時地利俱備，美股漲勢為台股回升保駕護航。

安聯投信台股團隊表示，「機會總在動盪中浮現」，去年低基期可望帶來今年的高成長，影響去年台股的3大動盪因子，如升息、地緣政治與科技逆風等不確性將大幅降低，後續在景氣下行逐步沉澱中，將浮現長線投資機會。

安聯團隊舉例，如台股經歷較大修正幅度，部分具有成長性且也有現金殖利率保護者可多加留意；但考量2023年經濟放緩的大環境，佈局上須留意、避開有成長題材、卻無獲利支撐的標的。另受惠新趨勢產業與中國有望逐步解封所可能帶來的需求增溫機會，也可逐步留意。整體來說不會特別分成長或價值風格。

台股 美股

延伸閱讀

五大跨年概念 股價喊衝

台股2022全年跌4081點跌幅22% 年線終止連3紅

1月台股期指漲100點

台股封關漲52.67點 全年跌4081點年線終止連3紅

相關新聞

展望今年台股 投顧：疾風知勁草、2023看漲

去年歷經股市空頭年，台股自1萬8000多點跌到1萬3000點下，差距近6000點，無疑是利空環繞。展望2023年，投顧分...

期街口布蘭特正2 年漲43%

2022年ETF年度績效王由期街口布蘭特油正2奪得，漲幅為43.3%；規模及股東人數增加最多均由國泰永續高股息拿下，規模...

股海自由行／今年投資…掌握三類績優股

新年伊始，揮別困頓的2022年，迎接嶄新的2023年。1月台股投資表現，預估從新曆年到農曆年這段期間，大盤仍維持區間震盪...

資金匯聚 台股紅包行情可期

觀察近15年來農曆年前後一周至一個月大盤走勢，上漲機率約六至八成，法人昨（31）日表示，國曆年開紅盤後，緊接著還有元月資...

五大跨年概念 股價喊衝

元旦假期後將迎來農曆春節，加上學生寒假即將到來，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居台股盤面上的「...

台股年跌4081點 股民平均虧百萬

二○二二年股、匯市經歷驚濤駭浪後昨天封關，在俄烏戰爭、通膨、聯準會激烈鷹式升息等利空環繞下，台股全年下跌逾兩成，創下二○...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。