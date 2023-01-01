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期街口布蘭特正2 年漲43%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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2022年ETF年度績效王由期街口布蘭特油正2奪得，漲幅為43.3%；規模及股東人數增加最多均由國泰永續高股息拿下，規模增胖千億元、粉絲數大增50萬人。

根據CMoney統計，2022年共有19檔ETF新掛牌，總檔數來到235檔，總規模來到2.35兆元，年增2,609.7億元；總受益人由2021年底的335.5萬人增至550.6萬人。

在報酬率表現上，2022年前五強集中在商品以及反向ETF，期街口布蘭特油正2全年漲幅43.3%，排行第一。

兩檔反向美債ETF則以四成漲幅緊追其後，分別為元大美債20反1的42.4%、國泰20年美債反1的40.7%，富邦NASDAQ反1以37.6%拿下第四名；第五為期街口S&P黃豆26.1%。

從股東人數變化來看，根據集保結算所的資料統計，截至12月23日，國泰永續高股息年度增加50.7萬人，為市場之最；元大高股息的成長腳步沒停下，增加31.3萬人；元大台灣50去年增28.3萬人、富邦特選高股息30增加12.06萬人、富邦台50增10.9萬人。

國泰永續高股息年度增1,023.09億元，排行第一；元大台灣50增745.9億元、元大高股息增胖564.5億元、元大美債20年也有293.6億元、國泰A級公司債225.7億元。

高股息 元大

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