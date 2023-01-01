股海自由行／今年投資…掌握三類績優股

新年伊始，揮別困頓的2022年，迎接嶄新的2023年。1月台股投資表現，預估從新曆年到農曆年這段期間，大盤仍維持區間震盪表現，指數下緣接近季線位置具支撐，上緣受到全球景氣面隱憂、基本面調整，包括1月12日即將公布美國最新消費者物價指數（CPI）數字，市場將密切關注通膨緩解情形，若沒出現意外，預估台股在農曆年前有機會挑戰14,500～14,600點上緣位置，若通膨緩解優於市場預期的「低於7%以下」，不排除有機會挑戰15,000大關。

農曆年後，金融市場關注焦點會逐漸變化。2022年由美國聯準會（Fed）主導利率決策，一言一行動見觀瞻，造成全球資本市場神經繃緊；從2023年起，Fed的升息決策雖對市場仍具負面衝擊，但應不至於再重演跳水式的調整。然而景氣衰退的疑慮，與企業獲利的下修，反將對股價的調整較為敏感。受此影響，預估台股元月行情不用期待過高。

對2023年而言，仍有四個關鍵變數，左右全球金融市場投資表現。首先，第一個是俄烏戰爭在2023年是否結束，如果戰況繼續拖拖拉拉，將對全球原物料、能源價格構成威脅，亦連動對通膨緩解速度的研判。第二是中國大陸防疫政策鬆綁，管制逐漸放寬後，短期間，確診人數急速上升，將對大陸製造業、服務業造成冰凍式的壓抑，也影響全球需求面的預估，進一步連動庫存去化速度；未來須密切觀察大陸確診人數何時出現緩和，重新回復各產業鏈運作與經濟的正常步調。

第三個變數是，如果前二項因素影響使全球原物料價格居高不下，通膨緩解速度變慢，加上美國目前就業情況表現良好，是否觸發美國聯準會將進一步升高終值利率水準，維持更強勢的鷹派政策，屆時全球資本市場將重啟新一輪價格調整潮，2023年景氣復甦步調勢必再度延後。

反之，未來Fed視通膨情況，釋出停止升息的正面訊息，將對全球金融市場帶來正面的激勵效果，有望帶領股市走出陰霾。

最後是各行各業的景氣調整步伐，以科技業來看，觀察消費性電子包括PC、NB能否在2023第2季前調整完畢。目前市場觀察部分產業較快會在第1季調整完畢，較慢會出現在第2季，當然也有少數公司表示會延到第3季，產業基本面的調整速度也必須密切追蹤。

以上變數牽動2023年金融市場的敏感神經，若部分變數出現脫軌的情形，將牽動法人機構對2023年金融行情的判斷。倘若保持目前現況，第1季台股仍將以橫向盤整為主，非電族群有機會遞補電子族群輪番表現，例如生技股、觀光股、解封受惠股等，等到科技業庫存調整到一定程度，資金又將重返電子族群尋找獲利機會。屆時市場人氣亦會回流，帶動成交量逐步放大到1,500億至2,000億元之間。

揮別2022年艱困的一年，面對2023年仍處於人人有希望、個個沒把握的投資氛圍。投資人在布局規劃方面，不妨把握今年各產業於庫存調整階段，掌握基本面佳、庫存調整能見度高、具利基期產品的績優個股為主，以電子股來說，中長線投資方向，可著眼於自動化、電動車及綠能與電力供儲等能源相關族群為主，如果投資人難以掌握個股適切買賣時點，建議可以把握台股指數型或類似半導體或電動車等產業型ETF商品，在第1季台股橫向盤整階段逢低布局，甚至可以利用定期定額方式進行中長期扣款建立核心部位，掌握回升契機。（作者是新光投信董事長）