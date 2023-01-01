快訊

「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

資金匯聚 台股紅包行情可期

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

觀察近15年來農曆年前後一周至一個月大盤走勢，上漲機率約六至八成，法人昨（31）日表示，國曆年開紅盤後，緊接著還有元月資金匯聚效應，台股農曆年紅包行情可以期待。

華南投顧董事長儲祥生表示，雖然2022年底外資休假期間，盤面主要由內資點火撐盤，指數震盪整理，但展望2023年1月行情，多頭有機會開展新一波攻勢。

尤其台股在1月17日虎年封關後，直到1月30日兔年開紅盤，封關前行情備受關注；根據統計資料顯示，過去15年來，農曆年前一周上漲機率六成、平均漲幅0.1%，農曆年前二周及一個月上漲機率同樣為六成；農曆年後一周上漲機率為六成七、平均漲幅1.1%。由此顯示歷年來，國曆年開紅盤的1月到農曆年後的2月，台股上漲機率都相當高，若能把握時點進場逢低布局，應有不錯投資報酬率。

台新投顧副總黃文清認為，通常新年度開春後到1、2月，會因傳統消費旺季加持，緊接著元月紅包效應題材持續發酵，市場容易匯集資金，股市也較容易有行情出現。產業面上，今年出貨可望逐季回溫，配合景氣展望也將築底後反彈，預期台股2023年行情有機會先蹲後跳；如果新年度開紅盤後走勢維持水準以上，元月及農曆年前紅包行情可期。

台股 紅包

延伸閱讀

台股今年贏家 五族群出線

台股年跌4081點 股民平均虧百萬

上市櫃16好漢 獲利強強滾

外資今年賣超台股1.23兆創新高 法人看好電子股元月表現

相關新聞

五大跨年概念 股價喊衝

元旦假期後將迎來農曆春節，加上學生寒假即將到來，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居台股盤面上的「...

期街口布蘭特正2 年漲43%

2022年ETF年度績效王由期街口布蘭特油正2奪得，漲幅為43.3%；規模及股東人數增加最多均由國泰永續高股息拿下，規模...

股海自由行／今年投資…掌握三類績優股

新年伊始，揮別困頓的2022年，迎接嶄新的2023年。1月台股投資表現，預估從新曆年到農曆年這段期間，大盤仍維持區間震盪...

資金匯聚 台股紅包行情可期

觀察近15年來農曆年前後一周至一個月大盤走勢，上漲機率約六至八成，法人昨（31）日表示，國曆年開紅盤後，緊接著還有元月資...

台股年跌4081點 股民平均虧百萬

二○二二年股、匯市經歷驚濤駭浪後昨天封關，在俄烏戰爭、通膨、聯準會激烈鷹式升息等利空環繞下，台股全年下跌逾兩成，創下二○...

今年資金淨流出440億美元 台股淪外資最大提款機

今年來在美元強勢升值及晶片需求萎縮下，外資狂賣中國大陸以外新興亞洲市場股票，賣超金額至少是2010年以來最大。這波行情以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。