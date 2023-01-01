資金匯聚 台股紅包行情可期

觀察近15年來農曆年前後一周至一個月大盤走勢，上漲機率約六至八成，法人昨（31）日表示，國曆年開紅盤後，緊接著還有元月資金匯聚效應，台股農曆年紅包行情可以期待。

華南投顧董事長儲祥生表示，雖然2022年底外資休假期間，盤面主要由內資點火撐盤，指數震盪整理，但展望2023年1月行情，多頭有機會開展新一波攻勢。

尤其台股在1月17日虎年封關後，直到1月30日兔年開紅盤，封關前行情備受關注；根據統計資料顯示，過去15年來，農曆年前一周上漲機率六成、平均漲幅0.1%，農曆年前二周及一個月上漲機率同樣為六成；農曆年後一周上漲機率為六成七、平均漲幅1.1%。由此顯示歷年來，國曆年開紅盤的1月到農曆年後的2月，台股上漲機率都相當高，若能把握時點進場逢低布局，應有不錯投資報酬率。

台新投顧副總黃文清認為，通常新年度開春後到1、2月，會因傳統消費旺季加持，緊接著元月紅包效應題材持續發酵，市場容易匯集資金，股市也較容易有行情出現。產業面上，今年出貨可望逐季回溫，配合景氣展望也將築底後反彈，預期台股2023年行情有機會先蹲後跳；如果新年度開紅盤後走勢維持水準以上，元月及農曆年前紅包行情可期。