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「3…2…1 新年快樂」煙火璀璨、北中南跨年演唱嗨翻

五大跨年概念 股價喊衝

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

元旦假期後將迎來農曆春節，加上學生寒假即將到來，網路電信、遊戲、餐飲、飯店、百貨零售等五大旺季族群，已躍居台股盤面上的「跨年概念股」，全力搶攻節慶商機，股價走勢蓄勢待發。

根據歷來統計資料顯示，與休假相關的線上遊戲、遊戲機、網路電信、餐飲、百貨等，每當假期時節不但營收大幅增長，股價表現也相對亮麗，顯示旺季題材將有機會發酵。

「2023台北國際電玩展」預計在2月初、農曆年後登場，一連串假期與活動，可以再度讓宅經濟、休閒娛樂等相關產業，成為台股投資重心。

第一金投顧董事長陳奕光表示，在科技產業部分，「跨年概念股」可以聚焦線上遊戲、行動寬頻連線、遊戲機、零組件、電子書等，都值得關注。

線上遊戲方面，第4、1季原本就是線上遊戲業旺季，包括華義、智冠、網龍、橘子、宇峻、鈊象、辣椒等，均計畫推出新款遊戲，有機會推升營運走高，近期遊戲類股股價也有漲升表現。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

網路電信業者中華電、遠傳、台灣大等，近年除搶攻5G、行動上網商機，更針對智慧用戶打造行動及家庭娛樂，將旺季商機一路延伸到農曆年。

至於電子書概念股，如振曜、元太、台達電、正崴、鴻海、佳世達、友達等，也可留意。

傳產部分，餐飲、飯店、百貨零售等族群全力搶攻節慶商機。近期餐廳訂位狀況紛紛傳出捷報，晶華、雲品、漢來美食、豆府等，旺季表現將達全年高峰。

台新投顧副總經理黃文清指出，在節慶、跨年等因素激勵下，餐飲業績看旺，寶雅、遠百等百貨業國曆新年商機，業續也可望增溫；特力、詩肯則受惠節慶布置、裝潢商機，進入傳統旺季，營運表現值得期待。

依往例國曆年台股新年開紅盤日收紅機率高，有望吸引市場買盤進場，因此元月應可偏多看待台股表現；操作可聚焦遊戲、網路電信等族群，在年節題材及市場熱度持續下，短線表現值得留意。

餐飲業 台股 線上遊戲

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