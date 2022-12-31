股市封關／台股摔4,081點 史上第二慘

台股昨（30）日封關收紅，終場上漲52點收14,137點。今年受到諸多國內外政經變數影響，年初創下18,619點歷史新高後，出現「校正回歸」走勢，全年下跌4,081點或22.4%，為歷年第二大跌點，並寫下外資賣超1.23兆元歷年最多等十大紀錄，平均每位股民今年荷包縮水112.5萬元。

展望2023年，凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生等五大名師認為，雖然美聯準會（Fed）可能不降息，但隨通膨、庫存去化等壓力緩解，台股可望否極泰來，呈現先蹲後跳走勢。

綜合五大名師看法，台股明年最低點可能殺至11,000點，最快第1季、最慢第3季見到，高點普遍預期16,000點，時間落在第4季，看好族群主要分布於電動車、伺服器、先進製程、矽智財、新能源等領域。

台股昨日封關，雖然開高反彈163點，但受制半年線反壓，加上最後一盤出現160億元成交賣量摜壓，終場加權指數僅上漲52點收14,137點。

台股今年締造十大紀錄，包括加權指數於1月4日、5日分別以18,526點、18,619點創下史上收盤與盤中最高紀錄；全年跌4,081點，為歷來第二大單年跌點。上市櫃合計市值大減13.5兆元，超越2008年全球金融海嘯時的9.8兆元，歷年最多。外資大賣1.23兆元，歷來最多等。