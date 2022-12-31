股海自由行／無庫存疑慮、內需型產業 優選

景氣寒冬來臨！國發會最新公布2022年11月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數一口氣驟降6分來到12分的水準，創13年半新低，燈號也轉為代表景氣低迷的藍燈，這是睽違四年之後再度亮起藍燈警訊。

晶圓代工的wafer bank（客戶寄放庫存）已達新高，據半導體業者透露，2023年首季市況與營運持續溜滑梯，晶圓代工龍頭廠首季稼動率估將出現顯著下滑，wafer bank已達新高，粗估首季營收將季減雙位數，若非2023年代工報價再漲，營收跌幅恐擴大。

消費者信心低迷，中央大學最新公布之2022年12月消費者信心指數再度下降至59.12，不僅是今年以來最低，這種低迷現象是自調查以來只有2000年網路泡沫、2008年金融海嘯期間曾發生過。

景氣寒冬來臨、庫存水位飆高、消費信心低迷等利空齊聚，到底未來景氣將持續轉壞或者即將觸底回穩？我們認為若能了解並掌握景氣循環脈絡，其實上述利空都是正常景氣下行周期呈現的樣態。

景氣循環運行都有其脈絡，一個完整的景氣周期都是從落底後的「復甦期」開始，接者進入景氣緩步擴張的「增長期」，最後伴隨而來的是景氣過熱現象的「榮景期」，景氣過熱並觸頂後難以避免迎來景氣的「衰退期」或「下降周期」，衰退期結束後將重新開啟下一個景氣上升周期。

毫無疑問，現階段景氣早已結束新冠疫情帶來商品爆買潮造就的榮景期，並開始步入衰退期，市場最關心者莫過於本波衰退期會持續多久、何時可以結束、衰退期間的衰退幅度有多大、製造業庫存調整何時觸底等。

根據過去經驗，景氣衰退期通常會持續一年至一年半，庫存調整周期亦通常會延續一年至一年半，惟每一次循環時間長短不一，且一年與一年半兩者相差半年之久，我們因此偏好以客觀經濟數據研判景氣或庫存何時真正觸底。同時，當景氣只要不會變得更差就自然會逐漸好轉、當庫存只要降至正常水位以下就自然迎來補庫存需求、當所有利空齊聚且股市不再探底即意味股市距離底部不遠。

研判景氣衰退期何時觸底，可觀察實質零售銷售與採購經理人指數，前者可觀察民間消費何時不再惡化且開始轉強，後者可用來判斷企業一線經理人對景氣或訂單的最新看法，這兩項數據每個月都會公布，若顯著出現觸底回升通常預告景氣即將結束衰退窘境。現階段這兩項數據仍在持續下滑中。

研判庫存調整觸底的客觀數據，則為庫存降至平均以下的二個標準差。企業對景氣的看法如同投資大眾對股市的看法，普遍存在從眾效應，即容易受到當時市場氛圍影響。每當景氣步入衰退周期，製造業經理人深怕庫存成為燙手山芋，不僅先把手上庫存降至正常水準附近，在景氣壞時看的更壞時，更會將庫存繼續調降至平均以下的二個標準差才會真正觸底。現階段庫存仍處在正常水準之上。

儘管景氣與庫存相關的客觀數據均意味我們仍處在景氣下降周期中，並預告股市空頭陰霾並未消散，惟沒有庫存疑慮的次族群，以及正迎來經濟解封的內需型產業，將容易是景氣寒冬下的資金避風港。

沒有庫存包袱的次族群包含IC設計服務、伺服器、汽車電子等。內需型產業則涵蓋餐飲、消費、觀光、醫美等，這些族群除即將迎來大陸2023年經濟全面解封商機外，台灣當局因應出口產業轉弱擬於2023年推出刺激消費的相關振興方案，亦將為其帶來顯著效益。（作者是凱基投顧董事長）