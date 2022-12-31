台股遭連番輾壓 股民平均損失112.5萬元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

2022年台股遭逢通膨、戰爭、升息、庫存、經濟衰退等疑慮連番輾壓，集中市場加權指數重挫22.4%，櫃買指數跌幅更達24.08%，兩大市場雙雙創2009年金融海嘯後最慘，合計市值蒸發13.5兆元，平均每位股民今年荷包縮水112.5萬元，相當於國內社會新鮮人35.1個月的薪水飛了，亦為金融海嘯後消風最慘紀錄。

台股昨（30）日封關收紅，加權指數漲52點收14,137點，但投資人可笑不出來。回顧2022年，加權指數從年初「萬八」打落到「萬四」，重挫4,081點，跌點甚至超過2008年的3,915點，跌幅22.4%，低於2008年的46.03%，一年下來上市總市值驟減12.13兆元；櫃買指數則從237.55點跌到180.34點，下跌57.21點，跌幅達24.08%，總市值減少1.36兆元。

根據臺灣證券交易所統計至11月底資料，國內投資人總歸戶開戶數1,200.16萬戶推算，等於每一投資人帳戶減少112.5萬元。對比勞動部公布的2021年畢業生初任人員平均起薪3.2萬元，相當於社會新鮮人的35.1個月薪水。

金融海嘯 櫃買指數

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