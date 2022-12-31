今年資金淨流出440億美元 台股淪外資最大提款機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

今年來在美元強勢升值及晶片需求萎縮下，外資狂賣中國大陸以外新興亞洲市場股票，賣超金額至少是2010年以來最大。這波行情以台股最慘，全年資金淨流出440億美元，淪外資最大提款機。

全球資金今年來賣超大陸以外新興亞洲股592億美元，是彭博資訊2010年開始編纂年度數據以來最多。在兩岸地緣政治風險上升與半導體製造商經營艱困環境下，台灣股市資金淨流出最多，其次為印度和南韓，分別淨流出167億和97億美元。菲律賓也出現12億美元淨流出。

美國聯準會（Fed）積極升息和全球衰退風險，推動美元強勁升值，拖累許多亞洲貨幣匯率今年貶到數十年來低點，這些市場金融資產吸引力銳減。亞股今年累計大跌近20%，是2008年來最慘。

但印尼、馬來西亞和泰國等仍吸引資金淨流入，分別是12億、43億和58億美元，印尼、馬來西亞有大宗商品出口題材支撐，泰國則受到旅遊業復甦提振。

可以肯定的是，資金本季重返亞股，因市場押注Fed將放緩升息步伐，且大陸清零防疫政策轉向，加上美元近期走軟。部分投資人也認為晶片製造商估值已具吸引力，預期明年半導體銷售能出現周期性反彈。

馬來西亞 美國聯準會

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