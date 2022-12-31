上市櫃16好漢 獲利強強滾

2022年台股交易昨（30）日劃下句點，企業全年財報表現備受矚目，緯穎、南電、中租-KY、臻鼎-KY、台達電、鴻海、第一金等「上市櫃16好漢」，法人預估2022年獲利將刷寫五年以來新高，且2023年將更上層樓，營運成績單耀眼。

法人圈最新預估，台股2022年獲利有望挑戰新高，繳出逾4兆元成績單，2023年預估獲利雖面臨衰退疑雲，但分季來看，企業獲利仍有望逐季回升，第1季獲利可望見到底部。

也因2022年台股獲利可望逾4兆元，法人預估，2023年台股將配發的現金股利也將維持一定水準達2兆元以上，殖利率預估也有亮眼表現。

現階段台股盤勢多圍繞營運成績基本面打轉，隨2022年劃下休止符，各家上市櫃公司全年財報將接續出爐，個股開始進行一場汰弱留強資格戰。

法人預估，上市櫃公司中有16家2022年每股稅後純益（EPS）將締造五年來新高水準，且展望2023年獲利成績將持續亮麗並超越2022年，其中仍是電子多於傳產股，電子主要分布在半導體、網通、電子零組件、電腦周邊等次產業，傳產集中在金融、租賃等。

就法人預估的2022年EPS來看，以緯穎78.04元最高，旭隼46元、環球晶33.83元，名列第二與第三；南電、力旺、中租-KY、臻鼎-KY、研華、台達電、鴻海等，2022年預估EPS也都將超過10元。

預估2023年EPS同樣以緯穎81.97元居冠，旭隼49.66元、環球晶44.34元；其他2023年EPS預估在10元以上個股，還包括南電、力旺、中租-KY、臻鼎-KY、台達電、研華、鴻海、元太等。

台新投顧副總經理黃文清指出，2022年獲利搶眼族群，在基本面題材帶動下，短線股價走勢可望抗震；若基本面題材繼續發酵，這些個股股價有走揚空間。

第一金投顧董事長陳奕光認為，當前台股盤面強勢股，多是2022年財報亮麗與2023年展望佳族群，選股族群仍以強勢股為主；短線盤勢反應獲利題材可能震盪較激烈，但就中長線而言，台股有機會回顧基本面表現。

操作策略上，現階段因2022年財報將陸續出爐，台股也處在震盪整理位置，因此短期操作焦點仍可能以業績成長股為主軸。