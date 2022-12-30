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台指期盤下震盪 盤中回測萬四關卡

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

台指期夜盤盤中回測萬四支撐，法人指出，台股收長上影線紅K，顯示上檔壓力仍大，後續關注美國下周公布的ISM製造業PMI及非農數據，將影響美股及台股表現。

現貨部分，三大法人買超18億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,230口至14,787口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,039口至19,221口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,268口至10,118口。

選擇權分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15,000點，賣權未平倉最大量集中在13,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91升至1。VIX指數下跌0.71至16.42。整體選擇權籌碼面偏多。

台指期 選擇權

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