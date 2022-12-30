台股上漲52.67點 三大法人買超18.51億元

美國上周初領失業金人數增加數高於預期，顯示FED升息可能開始削弱勞動市場，美股周四受激勵大漲，台股今（30）日跟著上漲，不過指數最後尾盤漲幅收斂，收在14,137.69點，上漲52.67點，成交量1,357.89億元；三大法人買超18.51億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1.44億元，投信買超11.68億元，自營商買超（合計）8.27億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.3億元，自營商（避險）買超12.58億元。

今台積電（2330）開高走低，收在最低點448.5元，漲幅0.56%，聯電（2303）小跌收40.7元，台達電（2308）收286.5元，漲幅1.96%。各類股中以觀光、紡織表現最為強勢，八方雲集大漲逾7%，股價一度創波段新高，美食-KY（2723）漲幅逾4%，王品（2727）漲幅約3%。紡織股部分，儒鴻（1476）上漲逾3%，福大（4402）漲停板，大盤指數收在14,137.69點，漲幅0.37%。