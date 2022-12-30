高端、基亞涉內線 高層遭約談 盤中股價重挫

高端疫苗及母公司基亞（3176）疑涉內線交易、非常規交易等案，昨日遭檢調兵分16路大動作搜查，基亞董事長張世忠等18人到案說明，今（30）日股價雙雙開低重挫，且拖累集團股云辰（2390）也是大跌，3公司一度重挫逾8~9%，但盤中跌幅出現收斂。

士林地檢署偵辦高端（6547）及基亞涉內線交易、非常規交易等案，經清查相關資金及交易，發現有高端內部人涉嫌洩露消息，昨日指揮台北市調處兵分16路、搜索高端及基亞等內部相關嫌疑人住居所，約談基亞董事長張世忠等18人到案，晚間陸續移送士林地檢署複訊。

基亞昨晚發布重訊表示將配合協助調查，公司營運正常，對財務業務並無重大影響；高端也澄清，有兩名竹北工廠非主管職之基層員工接受檢調約談，檢調搜索地點均為員工之私人住所，與公司無關。據瞭解目前該兩名同事均已經檢察官諭知無保請回。

高端早盤以64.6元開低後一度下滑至62.2元，跌幅8.52%，盤中跌幅收斂至4.41%；基亞早盤以32.4元開低，一度下滑至32.4元，跌幅9.37%，盤中跌幅7.69%；云辰也受到影響，早盤以12元開低，一度下滑至11.7元，跌幅8.23%，盤中跌幅5.88%。