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封關日！台股早盤漲逾150點 台積電開盤上漲9元

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台股早盤漲逾150點 台積電開盤上漲9元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（30）日開盤上漲98.5點，開盤指數14,183.52點，早盤漲逾150點。（本報系資料庫）
台股今（30）日開盤上漲98.5點，開盤指數14,183.52點，早盤漲逾150點。（本報系資料庫）

台股今（30）日開盤上漲98.5點，開盤指數14,183.52點，早盤漲逾150點，一度至14,248.90點；台積電（2330）開盤上漲9元，開盤價455元。

群益投顧說，台積電回補巴菲特缺口，大盤指數破萬四點而嘗試收腳，暫守住季線。短線技術面偏弱，年節效應不利動能，封關日季線持續攻防。操作以盤面短多中小熱門題材股，參考技術面進行短打操作因應。

周四(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲345.09點、漲幅1.05%，那斯達克指數上漲2.59%，標準500指數上漲1.75%，費半指數上漲3.32%。

第一金投顧表示，美股周四交易量低迷，但科技股逢低買盤支撐美股三大指數反彈。美國勞工部公布上周初領失業救濟金人數略為上升，但符合市場預期，債市及利率期貨市場對此數據公布並無太大反應。

三大法人周四集中市場合計賣超112.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超122.4億元，投信買超13.3億元，自營商(自行買賣)買超2.5億元，自營商(避險)賣超5.5億元。

統一期貨說，外資周四期貨部分增加24口，淨多單14,182口，十大特定法人賣出3,949口。週選支撐與壓力區落在13,500至15,000點，P/C Ratio升至0.91，整體籌碼中性偏空看待。

台積電 期貨

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