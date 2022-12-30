快訊

足球／比利病逝梅西願安息 C羅：向永遠的國王道別

封關日！台股早盤漲逾150點 台積電開盤上漲9元

獨／新北驚爆國中校長痛扁學生 隱匿不報竟僅記申誡

富邦期貨：台股再探波段低點 操作仍宜謹慎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

儘管中國大陸放寬防疫後，疫情急遽爆發，全球對病毒傳播的擔憂加劇，但台積電周四(29日)在台南科學園區舉辦 3奈米量產暨擴廠典禮，強調未來十年將是半導體產業價值鏈快速成長時代，利多提振市場信心，台積電ADR大漲逾4%，道瓊收漲逾345點，標普走揚1.75%，那指強升近2.6%，費半指數勁揚超過3%。

台股本周表現積弱不振，除了受到大陸疫情如海嘯式爆發，市場擔生恐催生新病毒株之外，美國快速升息、國內的上市櫃公司第3季庫存總計衝上7.7兆元，拖累經濟面臨下行風險，儘管昨(29)日美股在台積電3 奈米量產利多帶動下反彈，但全球景氣下滑狀態並未改變，市場心態仍偏保守；今日為台股2022年最後交易日，預期投信法人將積極點火作帳，但台股昨日已再度下探波段低點，操作仍宜謹慎。（富邦期貨／提供）

台積電 台股 疫情

延伸閱讀

12/30【早晨財經速解讀】2022封關大漲 台積電ADR漲近4% 守住巴菲特防線 特斯拉飆漲8%台股2023能衝萬八?

台積：3奈米需求強勁

台股封關 收紅機率高

台積主管：擔心明年缺水

相關新聞

台股早盤漲逾150點 台積電開盤上漲9元

台股今（30）日開盤上漲98.5點，開盤指數14,183.52點，早盤漲逾150點，一度至14,248.90點；台積電（...

12/30【早晨財經速解讀】2022封關大漲 台積電ADR漲近4% 守住巴菲特防線 特斯拉飆漲8%台股2023能衝萬八?

特斯拉勁揚8.1%，此前這家電動車大廠的執行長馬斯克對員工喊話，不要「被股市的瘋狂現象影響」。

今年科技股基金僅七檔規模增 境內基金由統一奔騰稱冠

美國聯準會為首的全球央行升息循環貫穿2022年，成為全球股市波動的主軸。貨幣政策緊縮使各國的科技股成為重災區，資金大幅外...

新加坡房價漲、租金升 兆豐投信：REITs資產受惠

根據CEIC DATA最近季度數據，新加坡房價於2022年9月初季度增長率13.6%，相較於2022年6月初增長率10....

歷經連兩年空頭殖利率攀升 復華投信：「債」現契機

全球各債市歷經連續兩年空頭，殖利率多位處高檔，復華投信表示，隨貨幣緊縮週期進入中後段，債市債市空頭有望告終並迎來投資機會...

富邦期貨：台股再探波段低點 操作仍宜謹慎

儘管中國大陸放寬防疫後，疫情急遽爆發，全球對病毒傳播的擔憂加劇，但台積電周四(29日)在台南科學園區舉辦 3奈米量產暨擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。