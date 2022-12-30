富邦期貨：台股再探波段低點 操作仍宜謹慎
儘管中國大陸放寬防疫後，疫情急遽爆發，全球對病毒傳播的擔憂加劇，但台積電周四(29日)在台南科學園區舉辦 3奈米量產暨擴廠典禮，強調未來十年將是半導體產業價值鏈快速成長時代，利多提振市場信心，台積電ADR大漲逾4%，道瓊收漲逾345點，標普走揚1.75%，那指強升近2.6%，費半指數勁揚超過3%。
台股本周表現積弱不振，除了受到大陸疫情如海嘯式爆發，市場擔生恐催生新病毒株之外，美國快速升息、國內的上市櫃公司第3季庫存總計衝上7.7兆元，拖累經濟面臨下行風險，儘管昨(29)日美股在台積電3 奈米量產利多帶動下反彈，但全球景氣下滑狀態並未改變，市場心態仍偏保守；今日為台股2022年最後交易日，預期投信法人將積極點火作帳，但台股昨日已再度下探波段低點，操作仍宜謹慎。（富邦期貨／提供）
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