12/30【早晨財經速解讀】2022封關大漲 台積電ADR漲近4% 守住巴菲特防線 特斯拉飆漲8%台股2023能衝萬八?

美國股市周四（29日）收高，在交投清淡中由成長股領漲。上周初領失業金數據顯示，美國聯準會（Fed）為遏制通膨所採取的升息行動，可能開始削弱勞動市場的力道。

道瓊工業指數上漲345.09點，漲幅1.1%，至33,220.8點，標普500指數上漲66.06點，漲幅1.8%，收在3,849.28點，那斯達克綜合指數上漲264.80點，漲幅2.6%，報10,478.09點。費城半導體指數大漲81.45點，漲幅3.3%，攀抵2,534.94點。

日前公布的數據顯示，美國上周初領失業金人數有所增加，且連續申領失業金人數達到2月以來的最高水準。

受此消息影響，美國10年期公債殖利率下跌2.2個基點，至3.864%。

The Colony Group首席投資策略師Jason Blackwell指出：「市場似乎樂見就業報告中連續申請失業金人數溫和增加，這符合預期，並提供一些經濟可能軟著陸的證據。」

標普500指數11大類股全數上漲，通訊服務股和科技股表現最佳，漲幅近3%。

GLOBALT Investments投資組合經理Keith Buchanan表示：「這只是一種喘息，最近賣壓席捲市場，我們可能稍微鬆一口氣。這讓股市有了上漲的空間，在成交量較低的情況下，這可以帶來還不錯的一天。」

特斯拉勁揚8.1%，此前這家電動車大廠的執行長馬斯克對員工喊話，不要「被股市的瘋狂現象影響」。

在過去幾個交易日中受到打擊的蘋果、Google母公司字母、微軟和亞馬遜均上漲逾2.5%。

今年來，Fed激進升息已重創股市，標普迄今下跌19.3%，科技股跌幅較深，那指下跌近33%。在標普各大類股中，對利率較敏感的高成長股，如科技類股、非必需消費品股和通訊服務股表現最差。能源股逆勢上漲，今年來漲幅達到57%。

投資人對獲利穩定的高配息股票的青睞，限制了道瓊工業指數的跌幅，該指數今年來僅下跌8.5%。

特斯拉今年迄今暴跌66%，亞馬遜同期跌50%，是標普非必需消費品類股下跌38%的主要原因。在投資者將資金轉出本益比偏高的高成長股後，導致1.6兆美元左右的市值蒸發。