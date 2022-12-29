外資賣超122.49億元 逆勢買超最多的竟然是這檔ETF
台股今（29）日收14,085.02點，下跌88.08點，三大法人合計賣超111.63億元，外資賣超122.49億元，但逆勢獲得外資賣超的前十大個股中，ETF及權證合計達5檔，買超國泰智能電動車2,949張居冠。
台股早盤以14,097.51點，盤中最低一度下探至13981.63點，跌落至14,000點之下，午盤過後跌勢收斂，指數最高達14,120.57點，權值股走跌，台積電（2330）跌幅1.1%，鴻海（2317）收99.7元，跌破百元，大盤指數終場收在14,085.02點，下跌88.08點。
統計三大法人合計賣超111.63億元，包括外資賣超122.49億元，投信買超13.89億元，自營商賣超（合計）3.03億元，其中自營商（自行買賣）買超2.52億元，自營商（避險）賣超5.56億元。
統計今日外資買超前十大個股依序是國泰智能電動車、聯發科法興24購03、高力（8996）、彩晶（6116）、中興電（1513）、華航法興24購01、美時（1795）、燁輝（2023）、中信電池及儲能、華新法興25購01等；吸引外資逆勢買超前十大個股中包括2檔ETF，3檔權證。
外資今日賣超前十大個股則依序是華新（1605）、元大台灣50反1（00632R）、鴻海、中鋼（2002）、國泰永續高股息、台泥（1101）、元大台灣50、台積電、中信金（2891）、兆豐金（2886）等；外資賣超冠軍是華新，單日賣超35,381張。
鴻海今日收在99.7元，下跌0.8元，跌幅0.79%，跌破百元關卡，外資賣超19,473張，投信買超190張，自營商買超87張，合計三大法人賣超19,196張；中鋼也遭外資賣超8,913張；台積電則是遭外資賣超5,899張。
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