Whoscall公司Gogolook 申請創新板上市

證交所今宣布，開發出陌生來電辨識軟體Whoscall APP的Gogolook(走著瞧)，今天（29日）送件申請創新板掛牌，是今年第7家提出申請的新創企業。

創新板今年申請掛牌上市家數持續增加，繼錼創科技-KY創8月掛牌後，泓德能源、雲豹能源已獲證交所董事會審議通過，將於創新板上市，另台灣虎航、正瀚生技、Gogolook也陸續送件申請掛牌創新板。

證交所表示，創新板主要推動擁有關鍵核心技術及創新能力，例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用，或創新經營模式的公司申請掛牌，其中Gogolook是創新板首家申請的新經濟軟體公司。

Gogolook是全球信任科技(TrustTech)產業領導者，由3位7年級生本土創業者設立，秉持「Build for Trust」理念，打造由數據與 AI 驅動的資安防詐及風險管理服務。目前Gogolook提供的服務，包括全球累積下載量逾 1億次「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，及數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等企業解決方案。

證交所指出，數位韌性是企業在全球高度變動環境中保持競爭優勢的關鍵，藉由大數據、人工智慧與雲端的快速部署、彈性及安全性等特點，正是建構企業韌性及降低營運風險的重要一環。Gogolook 是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活，期盼藉由資本市場力量，協助Gogolook持續拓展海外市場與增加研發投入，建立信任生態圈更茁壯，在不久的將來成長為世界級企業。