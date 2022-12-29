台積電愈跌官股買愈多 國安基金進場鎖定這十檔

台股連2個交易日下跌，今（29）日回測萬四關卡，台積電（2330）早盤更一度跌破季線，不過，統計官股券商買賣超發現，昨日買超96.97億元，買超前十大個股中，台積電無論是張數或是金額都高居冠軍，合計砸下50.54億元，買超11,242張，出現股價愈跌，官股買愈多的情況，市場認為，國安基金買盤進場機率高，買超個股鎖定電子及傳產權值股。

台股昨日收跌155.33點，收在14,173.1點，早盤以14,097.51點開低，一度下滑至13,981.63點，跌破萬四關卡朝季線逼近，盤中再上演萬四保衛戰，權王台積電則是以444元開低，一度下滑至442.5元，失守季線，盤中跌幅逾1%，鴻海（2317）盤中則是失守百元，聯發科（2454）也是下跌。

不過，台股大盤朝季線逼近，但統計官股券商買賣超發現，昨日大盤指數大跌逾百點，官股券商轉為買超96.97億元，以買超個股張數來看，買超前十大依序是台積電、中鋼（2002）、鴻海、聯發科、台泥（1101）、國泰金（2882）、台塑（1301）、統一（1216）、陽明（2609）、聯電（2303）等，買超台積電11,242張最多，其次是買超中鋼4,243張，買超鴻海4,230張。

若是以買超金額來看，官股券商昨日買超前十大個股依序為台積電、聯發科、鴻海、台達電（2308）、台塑、中鋼、元太（8069）、統一、聯詠（3034）、陽明等，買超台積電金額達50.54億元最多，其次是買超聯發科18.58億元，買超金額第三大為鴻海，買超4.24億元。

統計官股券商買超金額，台銀昨日買超金額高達67億元，其他官股券商包括台企銀（2834）買超10.38億元，土銀買超8.37億元，第一金（2892）買超7.06億元等，市場推估，國安基金進場機率高，買盤鎖定電子權值股、傳產權值及龍頭股等。