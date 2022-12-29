百元關卡能守住？傳鴻海獨家組裝iPhone 15 Pro Max地位不再 早盤一度跌至99.5元

鴻海（2317）股價近年來幾乎都守在百元以上，甚至出現利多漲不動，利空也不太跌的情況，市場一度戲稱為「不動產」股，今（29）日開低走低，股價盤中失守百元，一度下滑至99.5元；統計今年來，鴻海收盤價都守在百元之上，僅盤中曾失守。

鴻海去年以104元封關，1月3日開盤收在103元，今年高點在6月1日間盤中一度曾達116元，盤中低點則是在7月4日曾觸及99.5元，但收盤仍守住百元關卡之上，今日以100元開出下跌0.5元，一度下滑至99.5元，為11月29日以來，再度在盤中跌破百元。

TrendForce最新報告表示，富士康（Foxconn）鄭州廠自10月起至今持續受疫情影響，稼動率仍難突破七成，鄭州事件發酵正值蘋果新機銷售的衝刺期，其中Pro系列因受市場青睞而持續調升生產比重，使得作為Apple Pro系列主力組裝廠的富士康備感壓力，即便有富士康深圳廠支援生產，但仍緩不濟急，TrendForce下調2022年iPhone 14系列出貨量至7,810萬支。

TrendForce認為，富士康長年穩站Pro系列的獨家組裝，但蘋果基於風險控管，原本即有意找尋其他業者加入生產組裝行列，並且在iPhone 14 Pro系列上試行，鄭州事件直接落實立訊精密（Luxshare）成為iPhone 15 Pro Max組裝供應鏈行列之一，惟其iPhone代工廠仍坐落中國大陸，越南廠則是以蘋果周邊為主，目前尚無iPhone產線規劃。

集邦報告點出鴻海恐將失去iPhone 15 Pro Max組裝獨家組裝的地位，影響今日股價表現，開低走低，盤中跌幅0.69%，失守百元。