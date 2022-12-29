「氣死氣死」！3奈米量產典禮登場 台積電這兩個數字引聯想

美股下跌，因為交易員期待2022年全年虧損，並為2023年做好準備。台股今（29）日下跌逾百點，台積電（2330）早上舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」，今日股價卻開在444元，下跌7元，而昨日最後一盤爆出7,474張成交量，引起市場聯想。

道瓊工業平均指數下跌365.85點或1.1%至3萬2875.71點。史坦普500指數下跌46.03點或1.2%至3783.22點。那斯達克綜合指數下跌139.94點或1.35%至1萬213.29點。

台積電早盤最高到445元，下跌6元，最低到443元，下跌8元。籌碼方面，外資昨日轉買為賣超1萬5,629張，投信也是轉買為賣超59張，自營商連十一日賣超9,971張。

台積電昨日一度跌破巴菲特防線，所幸最後一盤爆出7,474張成交量，跌幅收斂，引起投資人熱烈討論，真的是「氣死氣死」了。

台積電舉辦 3 奈米量產暨擴廠典禮，備受矚目。業界認為，台積電此時展示技術實力的重大意義，希望化解外界「去台化」疑慮。

台積電日前發出活動通知，預計明日在台南科學園區的晶圓18廠新建工程基地，舉行3奈米量產暨擴廠典禮，南科 18 廠是5奈米及3奈米生產基地，其中第五至九期廠房將投入量產3奈米。